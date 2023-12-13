Егор Шарангович оформил дубль в матче НХЛ

Егор Шарангович продолжает набирать баллы в НХЛ. Он оформил дубль в поединке против «Вегаса». Белорус отметился голами на 38-й и 60-й минутах дуэли. К сожалению, «Калгари» в итоге уступил в овертайме со счетом 4:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Шарангович продолжает набирать баллы в НХЛ. Он оформил дубль в поединке против «Вегаса». Белорус отметился голами на 38-й и 60-й минутах дуэли. К сожалению, «Калгари» в итоге уступил в овертайме со счетом 4:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего в 29 матчах нынешнего сезона НХЛ белорус забросил 9 шайб и отдал 7 ассистов при 4 штрафных минутах и показателе полезности -7. При этом белорусский форвард забивает уже в третьем матче кряду, а его результативная серия составляет 4 встречи. Шарангович возглавляет топ снайперов «Калгари».