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«Шахтёр» вышел в топ-дивизион чемпионата России по баскетболу 3х3

13 декабря 2023 11:17
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В Архангельске состоялись игры второго этапа российского чемпионата по баскетболу 3х3. По их итогам белорусская команда «Шахтер» гарантировала себе выход в топ-дивизион, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» вышел в топ-дивизион чемпионата России по баскетболу 3х3-1

Наш коллектив в составе Максима Сазонова, Антона Зарецкого, Ильи Милашевского и Максима Коратцова провел три матча и в каждом праздновал викторию. Противостояния в элите запланированы на январь 2024 года.

# Баскетбол

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