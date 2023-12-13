«Шахтёр» вышел в топ-дивизион чемпионата России по баскетболу 3х3

В Архангельске состоялись игры второго этапа российского чемпионата по баскетболу 3х3. По их итогам белорусская команда «Шахтер» гарантировала себе выход в топ-дивизион, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш коллектив в составе Максима Сазонова, Антона Зарецкого, Ильи Милашевского и Максима Коратцова провел три матча и в каждом праздновал викторию. Противостояния в элите запланированы на январь 2024 года.