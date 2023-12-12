Футбол. Игорь Ковалевич назван лучшим тренером Беларуси – 2023

Улыбки, авиации, софиты – на сцене чествовали триумфаторов в различных номинациях. Первыми, кто искупался в лучах славы, стали девушки и те, кто их готовил. Анна Пилипенко – игрок «Динамо-БГУФК» стала лучшей в этом сезоне среди женщин. В номинации «Полезной игрок по системе гол+пас» победил Владислав Морозов, на его счету 20 баллов. Но это не единственная награда нападающего «Динамо-Минск». Он также признан лучшим игроком года. Но а лучшим тренером сезона признан Игорь Ковалевич, который привел к серебряному пьедесталу «Неман».

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»: Для меня это очень важно, что были со мной рядом люди, которые меня окружали, с которыми я работал, трудился. И, в общем-то, это одна команда. Я здесь такое же звено, как и они. Вообще, тактика Гродно, гродненского футбола – это привлечь наибольшее количество своих воспитанников или воспитанников Гродненской области.

Владислав Морозов, нападающий ФК «Динамо-Минск»: Итог работы не только своей, но еще и общекомандной. В команде мы достигли хорошего результата, в этом году выиграли долгожданное чемпионство для болельщиков. Эмоции положительные, все хорошо.

Анна Пилипенко, игрок ФК «Динамо-БГУФК»:

Следующий год буду продолжать в составе «Динамо-БГУФК». А там уже будет видно. Мечты не все до конца реализованы. Жизненные под галочкой зеленой, а спортивные надо еще, еще и еще.

Элита белорусского футбола празднует завершение сезона вместе. Однако уже в феврале будущего года специалисты займут свои рабочие места, чтобы вновь идти к вершине. Ведь получить награду почетно, но повторить успех способен не каждый.