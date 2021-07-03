15-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Минск» принимал «Сморгонь»

Хозяева открыли счет уже на первой минуте. Дмитрий Алисейко отличился ударом от правого угла вратарской. Правда, уже в конце стартового тайма минская команда выдала неудачный отрезок и дважды пропустила. Тем не менее усилиями Муниру «Минск» во втором отрезке сравнял и оставил команду с ничейным результатом – 2:2.