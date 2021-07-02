Вольная борьба. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые медали на юниорском ЧЕ

Алина Миклашевская в категории до 68 килограммов была сильнее польской атлетки Моники Сломской.

Новости Беларуси. Две бронзовые медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по вольной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также на третью ступень пьедестала среди барышень до 76 килограммов взошла Ксения Дубук, которая поборола россиянку Марину Силину.

Увы, но наши юноши до медальных разборок не добрались. 2 июля за бронзу поборются еще три белоруски: Алеся Гетманова, Надежда Буланая и Алина Максимова.