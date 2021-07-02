Вольная борьба. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые медали на юниорском ЧЕ

Новости Беларуси. Две бронзовые медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по вольной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алина Миклашевская в категории до 68 килограммов была сильнее польской атлетки Моники Сломской.
Новости Беларуси. Две бронзовые медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по вольной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алина Миклашевская в категории до 68 килограммов была сильнее польской атлетки Моники Сломской.
Также на третью ступень пьедестала среди барышень до 76 килограммов взошла Ксения Дубук, которая поборола россиянку Марину Силину.
Увы, но наши юноши до медальных разборок не добрались. 2 июля за бронзу поборются еще три белоруски: Алеся Гетманова, Надежда Буланая и Алина Максимова.