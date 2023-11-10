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Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси

10 ноября 2023 19:27
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий день турнира порадовал результатами.

Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси-1

В финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине новый национальный рекорд установила Анастасия Шкурдай. Ее результат – 2 минуты 15 сотых секунды. Спортсменка более чем на полторы секунды превзошла свое же достижение, установленное в 2021 году.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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