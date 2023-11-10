Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси

Новости Беларуси. В Бресте продолжается чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий день турнира порадовал результатами.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине новый национальный рекорд установила Анастасия Шкурдай. Ее результат – 2 минуты 15 сотых секунды. Спортсменка более чем на полторы секунды превзошла свое же достижение, установленное в 2021 году.