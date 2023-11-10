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Белорусские самбисты завоевали три бронзы в первый день чемпионата мира в Ереване

10 ноября 2023 19:19
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены медально выступили в первый состязательный день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты завоевали три бронзы в первый день чемпионата мира в Ереване-1

Наша копилка пополнилась тремя бронзовыми наградами. На пьедестал в своих весовых категориях поднялись Владислав Бурдь, Татьяна Мацко и Анфиса Копаева. Близка была к бронзе и Елена Купаво. Но в решающей схватке она уступила сопернице из Казахстана. Отметим, всего на турнир заявились представители 65 стран. Завершится чемпионат 12 ноября.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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