Белорусские самбисты завоевали три бронзы в первый день чемпионата мира в Ереване

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены медально выступили в первый состязательный день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша копилка пополнилась тремя бронзовыми наградами. На пьедестал в своих весовых категориях поднялись Владислав Бурдь, Татьяна Мацко и Анфиса Копаева. Близка была к бронзе и Елена Купаво. Но в решающей схватке она уступила сопернице из Казахстана. Отметим, всего на турнир заявились представители 65 стран. Завершится чемпионат 12 ноября.