Белорус Владислав Кулеш признан лучшим гандболистом октября в немецкой Бундеслиге

Левый полусредний, защищающий цвета Ганновера, значительно опередил всех конкурентов в голосовании зрителей. На старте опроса наш земляк шел только шестым. Однако в последние дни стал лидером и обошел конкурента более чем в два раза. Звание заслуженное. В четырех матчах за клуб он забросил 23 мяча.