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Белорус Владислав Кулеш признан лучшим гандболистом октября в немецкой Бундеслиге

10 ноября 2023 13:27
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Белорус Владислав Кулеш признан лучшим гандболистом октября в немецкой Бундеслиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Владислав Кулеш признан лучшим гандболистом октября в немецкой Бундеслиге-1

Левый полусредний, защищающий цвета Ганновера, значительно опередил всех конкурентов в голосовании зрителей. На старте опроса наш земляк шел только шестым. Однако в последние дни стал лидером и обошел конкурента более чем в два раза. Звание заслуженное. В четырех матчах за клуб он забросил 23 мяча.

# Гандбол # Владислав Кулеш # Фотофакт

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