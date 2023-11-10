Глеб Макаренко и Павел Глинчук завоевали золото на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева

Пока подрастающее поколение гостит в Кемерово, Минск принимает сильнейших спортсменов Беларуси, России и Узбекистана в рамках международного турнира по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 10 ноября, состоялись решающие поединки в пяти весовых категориях. Золотые медали завоевали белорусы Глеб Макаренко и Павел Глинчук. Представительство на турнире солидное, а потому отмечается высокий уровень конкуренции. Достойное соперничество – важный элемент высоких результатов как для опытных спортсменов, так и для молодежи.

Гоги Когуашвили, главный тренер сборной России по греко-римкой борьбе:

Это очень важные соревнования, очень важные старты. Мы помогаем друг другу, чтобы достойно выступить на международных соревнованиях. Дальше у нас следующий год – олимпийский. Дай бог, чтобы сборные команды Беларуси и России выступили достойно. На Олимпиаде ребята обязательно покажут себя.

Виктор Сосуновский, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Это шанс для молодежи. Но, конечно, не всегда получается так, как мы видим, что Россия представляет один из основных своих составов. Конечно, молодым очень тяжело, но это шанс показать зубы и зацепиться.

Данный турнир – контрольный перед чемпионатом Европы. Кроме того, у спортсменов еще два международных отборочных старта, во время которых есть возможность завоевать олимпийские лицензии.

Абубакар Хаслаханов, борец национальной сборной Беларуси:

В данный момент я готовлюсь к Олимпийским играм, так как завоевал лицензию на чемпионате мира. И этот турнир является одним из этапов подготовки. Что бы не говорили, у нас есть очень большая конкуренция в Беларуси и в мире. Даже те страны, которые раньше не составляли конкуренцию, – сейчас же если любого бойца взять, то будет очень серьезным соперником.