Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Кто из белорусов сыграет в Мехико?

Стал известен состав сборной Беларуси на матчи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Мексики, которые пройдут 4 и 5 марта в далеком Мехико, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявке нашей дружины – 54-я ракетка мира Илья Ивашко и 134-я строчка рейтинга Егор Герасимов, а также Мартин Борисюк, Эрик Арутюнян и Андрей Василевский. Несмотря на то, что в командном топе белорусы и мексиканцы находятся рядом, шансы на благоприятный исход выше у наших теннисистов. Соперники выставили довольно слабый состав. Никто из представителей одиночного разряда мексиканцев не входит в первые пять сотен рейтинга ATP. Нашим парням нужна только победа. Ведь на кону сохранение прописки в первой Мировой группе.