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Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Кто из белорусов сыграет в Мехико?

24 февраля 2022 21:02
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Стал известен состав сборной Беларуси на матчи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Мексики, которые пройдут 4 и 5 марта в далеком Мехико, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Кто из белорусов сыграет в Мехико? -1

В заявке нашей дружины – 54-я ракетка мира Илья Ивашко и 134-я строчка рейтинга Егор Герасимов, а также Мартин Борисюк, Эрик Арутюнян и Андрей Василевский. Несмотря на то, что в командном топе белорусы и мексиканцы находятся рядом, шансы на благоприятный исход выше у наших теннисистов. Соперники выставили довольно слабый состав. Никто из представителей одиночного разряда мексиканцев не входит в первые пять сотен рейтинга ATP. Нашим парням нужна только победа. Ведь на кону сохранение прописки в первой Мировой группе.  

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Мартин Борисюк # Эрик Арутюнян # Андрей Василевский # Фотофакт

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