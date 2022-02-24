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«Юность» обыграла «Металлург» в хоккейном матче чемпионата «Париматч-Экстралиги»

24 февраля 2022 20:58
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Новость Беларуси. «Юность» досрочно гарантировали себе первое место в гладком чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Юность» обыграла «Металлург» в хоккейном матче чемпионата «Париматч-Экстралиги» -1

Для этого клубу нужно было в четверг, 24 февраля, на выезде обыграть «Металлург». И подопечные Евгения Есаулова это сделали. Причем достаточно уверенно. Противостояние получилось зрелищным.  

«Юность» обыграла «Металлург» в хоккейном матче чемпионата «Париматч-Экстралиги» -4

Во втором периоде первыми ворота противников поразили хозяева. Вот только судьи отменили гол. Дальше «Юность» забросила трижды. Столичные хоккеисты в четвертый раз подряд стартуют в плей-офф с первого места турнирной таблицы.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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