«Юность» обыграла «Металлург» в хоккейном матче чемпионата «Париматч-Экстралиги»

Новость Беларуси. «Юность» досрочно гарантировали себе первое место в гладком чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для этого клубу нужно было в четверг, 24 февраля, на выезде обыграть «Металлург». И подопечные Евгения Есаулова это сделали. Причем достаточно уверенно. Противостояние получилось зрелищным.