Джэфф Платт, ХК «Динамо-Минск»: Пока был вне игры, мы из 7 матчей выиграли только 2. Это надо менять

Скажем сразу: тропическим загаром никто из игроков не блистал. Но некоторые последствия отдыха все же были заметны.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

на первых тренировка вообще летали на льду. Всегда после перерыва, после отдыха игроков бывает хорошее настроение. У нас хорошее движение. А теперь надо войти в игру. Нужно выиграть.

Порукой тому – опустевший лазарет. Лишь Кевина Лаланда беспокоит голова, а вот и Джэфф Платт, и Андрей Стась в тренировке принимали уже самое активное участие. Платт готовился к матчу с «Автомобилистом». Пока, правда, в третьем звене.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Джэффу надо где-то начинать, а это «красное» звено, звено Корсо. Посмотрим. Может быть, сыграет хорошо. Он же играл в центре.

Мне говорили, что он играл когда еще был Пелтонен. Было звено Пелтонен – Платт – Кулаков. Поэтому, может, что-то получится.

Джэфф Платт, ХК «Динамо-Минск»:

Нам нужно почувствовать друг друга. А, вообще-то, с Кулаковым у нас раньше неплохо получалось. Мелешко поможет мне в обороне. Я, кстати, теперь опять в центре звена. Что ж, посмотрим, как получится.

Джэфф, кстати, резал коньками лед уже в качестве белоруса: легионерское прошлое позади, в четверг канадцу, а еще Кевину Лаланду и Чарльзу Линглету, вручили наши синие паспорта, сообщили в программе «Горячий лед». Но спешить вызывать их в сборную Кари Хейккиля пока не стоит: карантин продлится до сезона 2013-2014 годов. А вот на Олимпиаду и минский чемпионат мира – пожалуйста.

Почему столь приятный повод не стал информационным – вопрос к пресс-службе «Динамо». Лаланда и Линглета СМИ дружно по неведению проигнорировали, а с Платтом мы болтали на отвлеченные от главной темы.

Джэфф Платт, ХК «Динамо-Минск»:

Для меня лично сейчас главное – просто сыграть. Почувствовать заново лед и партнеров. А вот для команды цель в оставшихся матчах – только победа.

Пока я был вне игры, мы из семи матчей сумели выиграть только два. Это надо менять. Если с «Автомобилистом» мы сыграем как единая команда, если будем позитивно настроены, то победа обязательно придет.

Марек Сикора, естественно, также рассуждал о необходимости побеждать, а еще объяснял, почему на его взгляд в первом раунде плей-офф для минчан самый неудобный соперник – московские одноклубники.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Немного разговаривал с некоторыми игроками. Они говорят, что если хочешь сделать результат, то нужно играть с любым соперником. Но, на мой взгляд, «Динамо» готово к жесткой игре. Седьмой матч с ними будет у них. Это преимущество в решающей игре.