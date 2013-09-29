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Первый фестиваль бега «Кубок Вызова» прошел в Минске

29 сентября 2013 14:48
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Новости Беларуси. Звезды спорта бросили вызов минчанам. Первый фестиваль бега «Кубок Вызова» прошел в столице. Легкоатлетические соревнования собрали  сотни участников.

В скорости и выносливости состязались команды трудовых коллективов, учреждений образования и журналисты. Длина дистанции для всех желающих и участников эстафетных квартетов — три километра. На конУ кубки от известных белорусских спортсменок: Дарьи Домрачевой, Александры Герасимени, Алины Талай, Юлии Нестеренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию:
У нас есть такой замечательный момент программы, как эстафета. Я думаю, что болеть будешь не за себя, а за свою команду, это, все-таки, объединяет, создает ощущение праздника, единения.

Алина Талай, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Это праздник, не то, чтобы соревноваться против кого-то, а просто пробежать в удовольствие и посмотреть, на что способен каждый.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика # Александра Герасименя # Алина Талай

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