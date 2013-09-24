Максим Мирный открыл финал национального отбора Nike Junior Tour 2013. Четверо победителей бесплатно отправятся на турнир в США

Новости Беларуси. Сегодня, 24 сентября, дан старт финальному этапу национального отбора международного теннисного турнира Nike Junior Tour 2013. Открыл мероприятие звезда белорусского и мирового тенниса, Олимпийский чемпион (видео) и организатор мероприятия в Беларуси Максим Мирный.

В течение лета проходил первый этап отбора – региональный. Путем соревнований в каждой области были определены победители среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – до 12 и до 14 лет. Эти ребята прошли во второй этап - национальный. Победа в финале гарантирует четверым молодым теннисистам поездку на международный этап турнира, где в начале декабря в американском штате Флорида соберутся сильнейшие юниоры из 25 стран мира.

Максим Мирный:

Формат довольно простой. Компания Nike уже порядка 10 лет проводит такой международный отбор, сделав его в каждой стране таким, каким вы видите его сейчас в Беларуси. Лучшие игроки 12 и 14-летнего возраста приглашаются на единственный в году международный Мастерс. По результатам национального отбора, победитель в каждой возрастной группе получает путевку на международный турнир. Такой подход эффективен тем, что с 12-летнего возраста у теннисных федераций, любителей, агентов, менеджеров, спонсоров экипировки есть возможность просматривать всю будущую элиту мирового тенниса. С такого раннего возраста! Это делает конкурентным весь наш вид спорта.

Учли организаторы и финансовый вопрос. Все затраты по юниорам они берут на себя.

Николай Мирный:

Дети и их родители за счет нашей компании, а потом за счет компании Nike едут на этот турнир. Там их размещают и полностью экипируют.

За время проведения отборочных турниров семья Мирных посетила 8 городов Беларуси, Максим дал мастер-классы, пообщался с ребятами в дружеской атмосфере. И сегодня в теннисном центре, за всей суетой гостей и участников турнира было видно – люди, которые здесь собрались, уважают и любят теннис. Юниоры, хоть и не впервой видят Максима Мирного, снова выстроились в очереди за автографами! Помимо заветного росчерка, спортсмен на память всем участникам турнира подарил фирменные футболки, пожал руку и не забыл, уже по традиции, подбросить дровишек в их котелок мотивации!

Максим Мирный:

На каждом открытии турнира помимо приветствия, помимо напутственных слов, я стараюсь напоминать, что такие звезды как Рафаэль Надаль и Мария Шарапова начинали с этого турнира. Чтобы у детей подсознательно откладывалась эта информация, и они поверили, что тоже могут быть среди Шараповых и Надалей в мире тенниса!

К слову, в этом году Максим Мирный был удостоен высокой награды Международной теннисной федерации ITF. Она вручается выдающимся спортсменам, которые внесли значительный вклад в развитие и популяризацию тенниса. Награда была присуждена в рамках генеральной конференции, которая состоялась в Париже (Франция) с 9 по 13 июля 2013 года.

Ольга Левкевич