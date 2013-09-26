Российские журналисты посетили «Чижовка-Арену» и оценили подготовку к чемпионату мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Российские журналисты оценили подготовку чемпионата мира по хоккею-2014, который пройдет в Беларуси. Особое внимание одному из основных объектов – «Чижовка-Арене». Многофункциональный комплекс вызвал неподдельный интерес пишущей и снимающей братии. Удобные трибуны, комфортные раздевалки, тренажерные залы и торговые точки неподалеку.

«Чижовка-Арена» стала последней точкой трехдневного путешествия российских и союзных журналистов. По мнению россиян, для которых спортивные события такого масштаба, как чемпионат мира по хоккею, не в новинку, и спортсменам, и болельщикам будет комфортно в белорусской столице.

Владимир Герасимов, генеральный директор Единого информационного центра Сочи-2014 (Россия):

Минск давно готов к таким турнирам. Знаем, что очень хорошая транспортная логистика в городе. Большая группа болельщиков хоккейных, значит арена будет заполняться. По самим спортивным сооружениям в городе картина очень хорошая.

Работы на одном из основных спортивных объектов чемпионата мира по хоккею-2014 – «Чижовка-Арене» – уже близятся к завершению. Строительная пыль, стук молотков и непрекращающаяся ни на минуту работа не помешала российским гостям оценить многофункциональный комплекс.

Павел Лысенков, журналист газеты «Советский спорт» (Россия):

Появился прекрасный дворец, который за счастье сочли бы иметь даже клубы КХЛ.

Удобные трибуны на 10 тысяч мест, комфортные раздевалки, тренажерные залы, торговые точки и гостиница неподалеку. «Чижовка-Арена» уже сейчас, в процессе строительства, получает самые высокие оценки.

Павел Лысенков, журналист газеты «Советский спорт» (Россия):

Хорошая видимость с каждого места. Потому что есть стадионы, где с какого-то места видно плохо, неудобно сидеть. А здесь, куда ни сядь, все будет как на ладони.

Вторая арена обычно уступает по качеству, такая неказистая. Когда в Москве проходил чемпионат мира, в 2007 году, вторая арена была в Мытищах. Там вместимость была тысяч шесть, маленькая, не всегда заполнялась арена. Так вот по качеству второй арены Минск, можно сказать, лидер всех чемпионатов мира за последние годы.

Владимир Герасимов, генеральный директор Единого информационного центра Сочи-2014 (Россия):

Нравится, что, во-первых, в Беларуси принято строить подобные объекты своими силами. Это уникальный по-своему проект, своя разработка, он никого не копирует. Мы здесь увидели много инновационных решений, которые позволят этот дворец использовать по окончании турнира с хорошим КПД для жителей Минска.

Оценить инновационные решения и комфорт можно будет совсем скоро – спортивный объект сдадут уже в ноябре. «Чижовка-Арена» – это не только место проведения соревнований. Многофункциональный комплекс после мирового первенства будет работать в круглосуточном режиме. Тренажерный зал, ледовая арена, торговые точки. Кроме того, этот комплекс станет постоянным местом для тренировок юных хоккеистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.