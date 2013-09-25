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Белорус Артем Смирнов стал чемпионом мира по армрестлингу

25 сентября 2013 14:57
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Новости Беларуси. Артем Смирнов из Несвижского района стал чемпионом мира по армрестлингу. Престижные соревнования прошли в Польше в начале сентября. Закаляет силы молодой человек в агрогородке «Снов». В местном физкультурно-оздоровительном центре создана одна из лучших в стране баз для подготовки по этому виду спорта.

Несмотря на громкие победы, армреслинг для Артема скорее хобби. Профессию богатырь выбрал действительно мужскую. Работает спасателем в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# Армрестлинг # Артем Смирнов

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