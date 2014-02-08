Первый чемпион Олимпиады в Сочи, американский сноубордист Сэйдж Котсенбург: Ощущения от участия в Олимпиаде невероятные

Новости Олимпиады. Первое золото сочинской Олимпиады завоевал 20-летний американец Сэйдж Котсенбург. С результатом 93,50 балла он победил в дисциплине слоупстайл. К слову, в программу Олимпиады эта дисциплина включена впервые. Серебряная медаль у норвежца Стаале Саннбека (91,75), бронза у канадца Марка Макморриса (88,75).

Сэйдж Котсенбург, американский сноубордист в Twitter:

Вау!! Я только что выиграл Олимпиаду!! Везу домой первое золото Игр! Ценю поддержку каждого. Вы короли!!

Несколько дней назад Сейдж Котсенбург поделился впечатлениями от Олимпиады в Сочи. Напомним, первые, они же квалификационные, состязания состоялись еще до торжественного открытия Олимпиады (смотрите видео).

Сэйдж Котсенбург, американский сноубордист (за несколько дней до старта Олимпиады):

Ощущения от участия в Олимпиаде невероятные. Вокруг столько людей, приехало огромное количество наших болельщиков из разных стран мира. Чувствую себя отлично, а вот мои родители очень волнуются за меня. Особенно мама. Стараюсь их подбадривать и обещаю выступить хорошо. Почему-то все хотят увидеть какие-то трюки будто в исполнении роботов, но мы же не машины. У меня совсем другой стиль. Есть кое-что еще помимо сумасшедших вращений и прочих подобных вещей. Я не ставлю своей задачей понравиться судьям, ведь сноубординг – это совсем другое.



В качестве олимпийской дисциплины сноуборд дебютировал на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году. В программу входит 10 видов соревнований: хаф-пайп (мужчины и женщины), параллельный гигантский слалом (мужчины и женщины), сноуборд-кросс (мужчины и женщины), слоупстайл (мужчины и женщины) и параллельный слалом (мужчины и женщины). Подробнее читайте здесь.