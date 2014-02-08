Олимпиада 2014 в Сочи 8 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон и лыжные гонки)

Старт белорусских спортсменов на 22-х зимних олимпийских Играх состоялся 8 февраля. Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Менее чем через полчаса на Олимпиаде начнут разыгрывать первый комплект медалей. Лучшие будут названы у лыжниц в дисциплине скиатлон.

На старт выйдет 61 спортсменка, в том числе белоруска Елена Санникова.

Лыжницам предстоит преодолеть 15 километров дистанции. Одну половину классическим стилем, другую - свободным.

Ждём старта и болеем за нашу спортсменку!

Гонка началась. Елена Санникова выступает под 40-ым номером. Лучший результат Елены Санниковой на Олимпиаде в дисциплине дуатлон - 38-ое место на играх в Ванкувере 4 года назад.

Главные фаворитки сегодня - норвежки Марит Бьерген и Тереза Йохауг. Бьерген лидирует.

Позади четверть дистанции. Санникова 55-ая.

В группе лидеров шесть лыжниц. В том числе три норвежки.

На отметке 5,4 километра Санникова 54-ая.

Лидеры преодолели первую половину дистанции и переобули лыжи. Впереди 7,5 километров свободным стилем.

Лидерство захватила шведка Шарлотта Калла.

Елена Санникова 55-ая. Лидеру она проигрывает 2 минуты 37 секунд.

Отметка 9,5 километров. Лидирует норвежка Тереза Йохауг.

Елена Санникова чуть улучшила свою позицию. Белоруска - 53-ая.

Позади три четверти дистанции. Захватывающая борьба между Бьерген и Йохауг. В спины им дышат Шарлотта Калла и Хайди Венг

Шарлотта Калла или Марит Бьерген?

Золото в лыжных гонках в дисциплине скиатлон выигрывает норвежка Марит Бьерген.

Шарлотта Калла из Швеции выиграла серебряную медаль. Бронза у норвежки Хайди Венг.

Ждем на финише Елену Санникову .

Белоруска Елена Санникова заняла в скиатлоне 53-е место. От победительницы наша лыжница отстала на 5 минут 36 секунд.

Наша трансляция завершена. Сегодня вечером вместе болеем за белорусских биатлонистов в спринтерской гонке. Начало в 17.30.

Полчаса остается до первой биатлонной гонки Олимпиады-2014! На старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть 10 км.

В спринте примут участие 4 белоруса: Владимир Чепелин, Евгений Абраменко, Сергей Новиков и Юрий Лядов.

Первым из белорусов покорять трассу отправится Чепелин. У Владимира 19-й стартовый номер.

До старта спринат 10 минут. Сергей Новиков выйдет на трассу через 35 минут под 50-м номером.

5 минут до старта!!! Евгений Абраменко пока может не волноваться. Ему выходить на трассу в 18.00.

Четвертым из белорусов вступит в борьбу за высокие места (очень хочется в это верить) с низкой стартовой позиции Юрий Лядов.

У Лядова майка с 80-м номером. Всего в спринте примут участие 87 биатлонистов.

Стартовал первый участник! Канадец Натан Смит.

А вот и первый представитель России - Евгений Устюгов. Он ушел на трассу 8-м.

Первый белорус уже в погоне за успехом! Владимир Чепелин на трассе. Болеем всей страной!!!

На многое, правда, вряд ли стоит рассчитывать. В нынешнем сезоне белорусы лишь дважды попадали в топ-40. Один раз как раз Чепелин.

А вот и легенда!!! Оле-Эйнар Бьорндален на трассе!

Тем временем, отстрелялся Устюгов. Штрафной круг у Евгения.

15 спортсменов прошли первый огневой рубеж. Лидирует Ондрей Моравец из Чехии. Ждем на стрельбище Чепелина.

Чепелин стреляет чисто!!! После первого огневого Владимир 9-е место!

Лидер общего зачета Кубка мира - француз Мартен Фуркад - вступил в борьбу!

Бьерндален выходит в лидеры после первого огневого рубежа!

Серебряный призер Ванкувера в индивидуальной гонке на трассе. Речь о белорусе Сергее Новикове!

Мартэн Фуркад - 1 штрафной круг. Побороться за победу будет сложно.

На втором огневом побывал Оле-Эйнар. Не обошлось без штрафа. лишних 150 метров бежать норвежцу.

Как и Бьорндален - отстрелял Чепелин.

Стартовал Абраменко. 61 спортсмен уже на трассе.

Тем временем, уже 7 человек финишировали. Лидер - Ондрей Моравец. Ни одного промаха у чеха.

Сергей Новиков отстрелял. 5 точных выстрелов!!!

После двух огневых рубежей в лидерах Симон Эдер. Австриец стрелял точно.

Мартен Фуркад стойку прошел на ноль. На 6-м месте француз. А гонку возглавил... Внимание!!! Ярослав Сокуп из Чехии пока первый!!!

Все белорусы в гонке. Юрий Лядов бежит под 80-м номером. Осталось вступить в соревнования 7-ми спортсменам.

Абраменко допустил промах на лежке. Он 39-й.

Финишировал Чепелин. Пока 11-й Владимир. Завершили гонку 33 биатлониста.

Сергей Новиков оба рубежа острелял чисто! Правда, пока 21-ая позиция.

Лидера Кубка Мира не будет на пьедестале сегодня. Подвинул его Сокуп. Лидирует Бьорндален!!!

Абраменко и на стойке заработал штрафной круг. 45-е место после огневого рубежа.

Финишировал Новиков. 25-й Сергей. на 22-м месте Чепелин.

Тройка на финише пока такая: 1. Бьорндален 2. Ландертингер 3. Сокуп

Канадец Ле Гуеллек финишировал. Отстреляв на ноль два рубежа стал 5-м. Абраменко с двумя промахами 43-й.

Все, пожалуй, можно поздравлять Оле-Эйнара! Никто не сможет настигнуть норвежца. Бьорндален 7-кратный Олимпийский чемпион!!!

Лядов после стойки на 55-м месте.

1 промах у Юрия на втором огневом рубеже. В сумме - 2.

Можно подводить пьедестальные итоги. Бьорнадлен с золотом. Серебро у австрийца Ландентингера. Бронзовая медаль у чеха Сокупа.

Финишировал последний из белорусов. Юрий Лядов десятую проиграл соотечественнику Абраменко, который пока 55-й.

Закончилась гонка. Все белорусы примут участие в гонке преследования.

Лучший из наших - Владимир Чепелин. Он на 29-ой строчке. Новиков 33-й, Абраменко 56-й, Лядов 57-й.

На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!

Первые медали сочинских олимпийских игр разыграли сегодня сноубордисты.

В финале слоупстайла не было равных Сейджу Котсенбургу. Американец стал первым олимпийским чемпионом Сочи и открыл счет наград для звездно-полосатой сборной.

Еще один медальный комплект сегодняшнего дня разыгрывался на конькобежной арене. Здесь мужчины состязались на дистанции пять тысяч метров. Без сенсаций и сюрпризов: награду высшей пробы ожидаемо примерил голландец Свен Крамер, безраздельно властвующий в этом виде спорта на протяжении последних семи лет. Олимпийский чемпион Ванкувера, 6-кратный победитель первенств мира и Европы, и мировой рекордсмен почти на 5 секунд опередил ближайшего преследователя. К слову, весь пьедестал в этом виде был оранжевым, компанию Крамеру в тройке составили его соотечественники Блокхёйсен и Бергсма.

Единственный представитель сборной Мексики на нынешних играх, горнолыжник Хубертус Ван Хогенлоэ на высокие места в Сочи будет претендовать вряд ли. Однако, выступление самого возрастного атлета игр зрителям определенно запомнится. На горнолыжную трассу Ван Хогенлоэ, кстати, потомок особ королевских кровей, намерен выходить в колоритном костюме. Выступая в форме, имитирующей одежду традиционных мексиканских музыкантов марьячи, атлет отдает должное культуре родной страны. К слову, на прошлой Олимпиаде в Ванкувере спортсмен также радовал публику ярким костюмом, стилизованный под одежду мексиканского бандита пистолеро.