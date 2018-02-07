Сноуборд. Правила

В качестве олимпийской дисциплины сноуборд дебютировал на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году. В программу входит 10 видов соревнований: хаф-пайп (мужчины и женщины), параллельный гигантский слалом (мужчины и женщины), сноуборд-кросс (мужчины и женщины), слоупстайл (мужчины и женщины) и параллельный слалом (мужчины и женщины).

Олимпийские соревнования по параллельному слалому и слоупстайлу впервые пройдут в Сочи в 2014 году.

Хаф-пайп. Соревнования проводятся на специальной трассе, по форме напоминающей полутрубу, что позволяет райдерам развивать скорость и выполнять акробатические трюки в воздухе. Задача спортсменов – сделать как можно более сложные прыжки, продемонстрировав совершенство технику.

Параллельный гигантский слалом. Двое спортсменов стартуют одновременно и проходят параллельные трассы. По итогам квалификационного раунда в финал выходят лучшие спортсмены, которые затем соревнуются на выбывание. Победителем становится тот, кто выиграет все заезды.

Сноуборд-кросса. Трасса состоит из всевозможных бугров, препятствий, контруклонов и трамплинов. Все участники соревнований проходят отбор в квалификационных заездах. По итогам квалификации распределяются места в финальных группах, где группы лидеров, одновременно проходя трассу, разыгрывают право попасть в финал. Финальный групповой заезд и определяет медалистов.

Слоупстайл. Спортсмены выступают на склоне, имеющем различного рода препятствия (рейлы, квотерпайпы, трамплины). Формат проведения соревнований: система на выбывание с полуфиналами и финалами, по 2 заезда в каждом раунде. Лучший результат определяет победителя.

Параллельный слалом. 2 спортсмена спускаются по параллельным соответствующим друг другу трассам с установленными на них флагами синего и красного цветов. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил прохождения трассы (траектория, штрафы и т. д.).