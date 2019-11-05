Прямой эфир

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай

05 ноября 2019 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые участвует в чемпионате Европы. Он проходит в Минске.

Во Дворце спорта работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Наталья Федорцова.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
Пришло время подвести итоги первого соревновательного дня чемпионата Европы по муай-тай. Сегодня прошли первые 29 поединков, 7 из которых были с участием белорусов. 4 оказались для наших спортсменов победными.

Мы не закрываемся в спортзале, а работаем во всех направлениях. Интервью с Анатолием Симончиком

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-4

В том числе принимает участие в соревнованиях и ведущий нашей итоговой программы «Неделя спорта» Виталий Гурков. Против него выступал боец из Израиля.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-7

Бой выдался очень тяжелым, очень напряженным, тяжело было Виталию одержать победу, но у него это получилось со счетом 3:0.

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-10

Виталий Гурков, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу:
Я доволен, что выиграл. Ничего не получалось, ну, я в принципе, ни на что и не рассчитывал. Работал так, как работалось, как соперник позволял, и через голову не прыгал.

Первый бой всегда тяжелый, на всех соревнованиях, чтобы прочувствовать ринг, продышаться. Тем более мне как-то традиционно в Минске нелегко даются бои.

Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-13

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-15

«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай-17

Подробнее – в видеоматериале

# Муай-тай # Виталий Гурков # Наталья Федорцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»
05 ноября 2019 15:08

Михаил Захаров: «Сегодня Высшая лига ничем не отличается от белорусской лиги»

Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»
05 ноября 2019 11:51

Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере
05 ноября 2019 11:20

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере