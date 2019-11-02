Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк

На телевизионном ринге Виталий Гурков – многократный чемпион мира по тайскому боксу, музыкант, а с недавних пор – ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ.

Профессиональный взгляд на спортивные баталии оживил эфир, а раскрыть «звёздную» личность помогла прогулка по любимому городу, рассказали в программе «Минск и минчане». Виталий Гурков, спортсмен, музыкант, телеведущий:

Новая локация моя в Минске –улица Коммунистическая, 6. Место, где я недавно появился. Такой новый виток моего личного развития. Наверное, буду вести когда-нибудь прямые эфиры, дорасту до этого. Пока всё очень-очень интересно развивается.

Коммунистическая давно влюбила в себя брутального романтика. Уютные улочки с почерком сталинского ампира, живописная набережная, обрамлённая ветвистыми ивами, так и манят поностальгировать.

Виталий Гурков:

Эта улица больше связана у меня с какими-то вечерними посиделками, прогулками. Достаточно романтическая такая атмосфера. Прогуливался с девушками здесь, приглашал на свидания. По вечерам бывало с друзьями тут собирались на лавочках, просто такой вечер под гитару, играли песни друг другу.

Детство коренного минчанина прошло на окраине столицы, в спальном районе Степянка. Но бунтарский дух давал о себе знать. Оттого бурлящий событиями центр города притягивал, словно магнит. Немига была отдушиной. Здесь собирался бомонд столичной андеграунд-культуры. В современных реалиях мало что изменилось: вдоль оживлённого проспекта и сегодня щеголяют местные стиляги, а пандусы кинотеатра «Москва» облюбовали юные скейтбордисты.

Виталий Гурков:

Я пробовал, но у меня слабо получалось. Страшно!

К слову, один из самых старинных кинотеатров столицы отмечен особым знаком на карте воспоминаний. Когда-то наш герой не упускал возможности попасть сюда на вечерние сеансы, а не так давно сам оказался непосредственным участником кинопроизводства.

Виталий Гурков:

Это была живая озвучка фильма классического из 90-ых – «Mortal Kombat». Я сидел рядом со знаменитыми актёрами Купаловского театра, озвучивал Лю Кана. Спортивные подмостки будущий боксёр начал покорять ещё в 14 лет. Пробы в большом спорте увенчались первой победой в крупном турнире уже в 16 лет: в 2001 году парень стал чемпионом Европы среди любителей.

Спустя 2 года завоевал титул чемпиона мира. В копилке спортсмена множество наград, привезенных буквально со всех уголков света. Цель номер один сегодня – отправить в нокаут соперника в домашнем матче.

Виталий Гурков:

Дворец спорта, Минск – это всегда какие-то испытания. Когда-то я здесь принимал участие в профессиональном турнире, я провёл три поединка в один вечер. И 4 ноября у нас тут будет проходить классное мероприятие: домашний чемпионат Европы, которого мы все ждём, сборная усиленно готовилась. Хотя дома и стены помогают, но степень ответственности, на самом деле зашкаливает. Все дороги ведут на улицу Мясникова – в этой точке города нашего героя можно встретить чаще всего. Виталий Гурков:

Мясникова, 78. Здесь находится мой зал, где я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям, где я сам преподаю искусство кикбоксинга и таиландского бокса. Меня всегда захватывала вот эта вся дорожная развязка.

Особая энергетика царит и в храме циркового искусства. Посещая представления, Виталий вывел свою философскую теорию.