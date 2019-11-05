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Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»

05 ноября 2019 11:51
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Новости Беларуси. 5 ноября в белорусской столице стартует чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступят под сводами Дворца спорта не только опытные титулованные бойцы, но и юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь как страна организатор турнира небезосновательно надеется на успешное выступление. Ведь в этом виде единоборств наши представители традиционно сильны.

Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай

Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»-1

Так, нашу страну на континентальном форуме представят 90 атлетов. Среди них такие мастера, как Дмитрий Варец, Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова.

Целенаправленную подготовку к домашнему турниру белорусские бойцы вели в Стайках на протяжении двух недель и подошли к чемпионату во всеоружии.

Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»-4

Даниил Ермоленко, спортсмен сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
На самом деле это очень волнительно, что проходит чемпионат Европы на родине. Но с другой стороны это и мотивирует: своя поддержка, свои трибуны будут. Это заряжает.

Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран. Завершатся состязания 10 ноября.

Чемпионат Европы по муай-тай в Минске. Показываем, как готовится белорусская команда

# Муай-тай # Даниил Ермоленко # Фотофакт

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