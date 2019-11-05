Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»

Новости Беларуси. 5 ноября в белорусской столице стартует чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступят под сводами Дворца спорта не только опытные титулованные бойцы, но и юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь как страна организатор турнира небезосновательно надеется на успешное выступление. Ведь в этом виде единоборств наши представители традиционно сильны.

Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай