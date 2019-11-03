Мы не закрываемся в спортзале, а работаем во всех направлениях. Интервью с Анатолием Симончиком

Новости Беларуси. О силе белорусской школы, о чемпионате мира по кикбоксингу и грядущей Европе разговор с гостем студии «Неделя спорта», первым заместителем председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолием Симончиком. Все зиждется на спортсменах Виталий Гурков, СТВ:

Сила нашей сборной, нашего вида спорта – это именно мы, тренеры, спортсмены, люди, которые отданы этому виду единоборств до конца. А вы как считаете? Анатолий Симончик, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Виталик, ты абсолютно прав, потому что все зиждется на спортсменах. Ведь медали, очки, значки – все завоевывают спортсмены. Для того, чтобы что-то завоевать, нужно в первую очередь потрудиться. Вот сплав спортсмена и тренера, их общность, как они найдут общий язык (и ты, наверное, лучше всех нас это знаешь), дает в итоге результат.

Состояние сборной оцениваю очень высоко. Считаю, что мотивация должна быть запредельная Виталий Гурков:

Нас ожидает домашний чемпионат Европы. Мы прошли замечательную подготовку, сборная две недели трудилась в «Стайках», я на себе это прочувствовал. Понятно, что мы ставим самые высокие задачи, это все-таки ответственно. Как вы оцениваете состояние нашей сборной на сегодняшний день? «Я очень волнуюсь». Виталий Гурков рассказал, что его беспокоит перед чемпионатом Европы по муай-тай Анатолий Симончик:

Состояние сборной я оцениваю очень высоко. Вы как спортсмены и все тренеры очень замотивированы, все-таки домашний старт. Давайте вспомним чемпионат мира 2017 года, какая была мотивация. Я считаю, что эта мотивация у вас должна быть запредельная. Мы, руководство федерации, всегда ставим перед спортсменами и тренерами высокие цели на любом старте, независимо, будь то чемпионат мира, чемпионат Европы или какой-то другой международный турнир. Ну, а здесь домашний чемпионат. Думаю, что выступление будет достойное.

Какой будет имиджевая часть чемпионата Европы Кристина Момот, СТВ:

Чемпионат для нас будет спортивным событием или имиджевым? Анатолий Симончик:

К нам приедет много иностранцев. Мы должны презентовать свою страну, свои красивые улицы, прекрасные дома. Все просто в восторге от наших отелей, все великолепно. Мы сделали несколько интересных моментов. Первое: мы для участников делаем культурную программу. Мы организуем им вечернюю экскурсию по Минску. У нас есть, что показать: красивые улицы, подсветки, чисто. Во-вторых, мы делаем обязательно социальную программу. Хочу сказать, что этот чемпионат Европы будет безбилетный, вход свободный для всех категорий. Плюс мы приглашаем, обеспечиваем транспортом детей из школ-интернатов. Так есть такая – Виталий знает, мы в Корее делали и в других странах – акция «Спорт для всех». Представители команд едут в школы. Мы уже провели переговоры со школами. И 5-7 числа представители, допустим, Германии едут в школы и делаются уроки спорта. Это тоже такая презентабельная программа. Мы не закрываемся в одном спортзале, мы работаем во всех направлениях.

Какие подарки будут дарить гостям чемпионата Европы Виталий Гурков:

На многих чемпионатах принято дарить какие-то сувениры гостям. На молодежном чемпионате мира организаторы дарили форму каждой сборной. Будут ли у нас какие-то памятные подарки для участников? Анатолий Симончик:

Да, Виталик, мы не отходим от этой традиции. Во-первых, мы детям-сиротам и детям из многодетных семей из нашей сборной форму дарим, будем говорить. Принято покупать, каждый спортсмен покупает форму, мы эту форму… расходы берет на себя федерация. Также хочу презентовать: каждый участник, зарегистрированный спортсмен, получит вот такой мешочек, а в мешочке – поиграем в Деда Мороза – вот такие вот перчаточки, красные и синие. Попробуйте, они релаксные. С логотипом чемпионата мира. Мы очень хотим, чтобы спортсмены и тренеры из Беларуси увезли частичку нашей страны.

Профессиональный турнир раза в три затратнее, чем любительский. Сложно найти спонсора Виталий Гурков:

Как обстоят дела с профессиональным рингом? Может быть, профессиональные турниры федерация планирует организовывать? Как ни крути, это боевой опыт, он необходим. Чемпионатами любительскими нельзя обойтись, чтобы воспитать качественных хороших спортсменов. Анатолий Симончик:

Мы готовы. У нас и инфраструктура есть проводить турниры. Но, к сожалению, профессиональный турнир раза в три затратнее, чем любительский турнир. Там такими подарочками не обойдешься, гонорары будут. И вообще в профессиональном турнире всегда очень сложно найти спонсора, который готов это профинансировать. Кристина Момот:

Виталик задает такие вопросы, потому что они у него накипели. А пока он не слышит, давайте посекретничаем. Он сейчас удачно совмещает две карьеры – ведущего и спортсмена. А вдруг он решит полностью уйти на телевидение – есть, кем его заменить?

В таком ударном виде спорта, как наш, «спортивный век» спортсмена достаточно недолог Анатолий Симончик:

Мы очень благодарны Виталику. В первый раз, по-моему, в 2004 или 2005 году мы с тобой ездили на чемпионат, тебе 18 лет было? Виталий Гурков:

Наверное, в 2005-м. Анатолий Симончик:

Да, в 2005 году. К сожалению, в таком ударном виде спорта, как наш, «спортивный век» спортсмена достаточно недолог, все-таки травмы и прочее. Тренерский состав и федерация, мы готовим обязательно смену. Принято в позапрошлом году решение: первые номера едут на чемпионат мира, вторые – на Европу. Но здесь еще и от Виталика зависит. Он сейчас и клуб свой открыл, и тренерской работой занимается. Как говорят, ему уже определенные карты даны в руки воспитать смену. Он сам очень много прошел-проехал: профессиональные бои, любительские.

Спортсмену очень сложно найти работу, которая устраивала бы обе стороны Виталий Гурков:

Я пока не собираюсь никуда уходить. У меня вопрос серьезный есть – накипел, скажем так. У нас есть смена, у нас есть молодежь классная, спортсмены, которые фанатично занимаются этим видом спорта. Как их удержать? У нас же не так много мест в команде, зарплатные дела. Как удержать резерв, замотивировать и организовать рабочий процесс так, чтобы мы не потеряли тех ребят, которые у нас сейчас есть? Анатолий Симончик:

Вопрос насущный, он на ежедневном контроле. Мы пытаемся. Сегодня могу сказать: у нас есть штатная национальная команда, в которой ты состоишь. Несколько наших спортсменов находятся в команде МВД. Есть у нас стипендиаты Президентского спортивного клуба. То есть мы как-то пытаемся удержать. Потом мы работаем с какими-то предприятиями и пытаемся пристроить наших ребят. Понимаете, спортсмену очень сложно найти работу, которая устраивала бы обе стороны.