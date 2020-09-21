Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было

Новости Беларуси. Минская область приняла первые туристические игры. Они прошли в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участвовали 18 команд со всей страны. Соревновались четыре дня сразу в нескольких дисциплинах: марафон на 100 километров, водный, велосипедный, пеший туризм.

Жюри обращало внимание на спортивное мастерство, физическую подготовку участников, слаженность работы в команде. Кстати, Минская область стала лучшей среди регионов. А среди районов победил Логойский.

Валерий Ермолович, главный судья первых Всебелорусских туристических игр:

Уникальное место, где сходятся виды туризма, которые можно здесь проводить: и велосипедный туризм, и водный, река Березина совсем рядом, и пешеходный туризм, есть определенный рельеф.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Спортивный туризм – это настолько увлеченные своим делом люди, которым не нужны какие-то дополнительные финансовые средства. Они живут в палатках, они любят свое дело, они патриотично настроены. И я считаю, что мы сегодня должны как никогда обратить внимание на это направление и дать еще определенный импульс в развитии данного вида спорта.