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Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было

21 сентября 2020 15:21
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Новости Беларуси. Минская область приняла первые туристические игры. Они прошли в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было-1

Участвовали 18 команд со всей страны. Соревновались четыре дня сразу в нескольких дисциплинах: марафон на 100 километров, водный, велосипедный, пеший туризм.

Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было-4

Жюри обращало внимание на спортивное мастерство, физическую подготовку участников, слаженность работы в команде. Кстати, Минская область стала лучшей среди регионов. А среди районов победил Логойский.

Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было-7

Валерий Ермолович, главный судья первых Всебелорусских туристических игр:
Уникальное место, где сходятся виды туризма, которые можно здесь проводить: и велосипедный туризм, и водный, река Березина совсем рядом, и пешеходный туризм, есть определенный рельеф.

Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было-10

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Спортивный туризм – это настолько увлеченные своим делом люди, которым не нужны какие-то дополнительные финансовые средства. Они живут в палатках, они любят свое дело, они патриотично настроены. И я считаю, что мы сегодня должны как никогда обратить внимание на это направление и дать еще определенный импульс в развитии данного вида спорта.

Первые Всебелорусские туристические игры в Минской области. Смотрите, как это было-13

Все команды-победители награждены кубками, а участники – медалями, дипломами.

# Туризм # Валерий Ермолович # Евгений Булойчик # Фотофакт

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