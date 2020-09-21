Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»

Новости Беларуси. В чемпионате страны по футболу подошел к концу 24 тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральный матч выбрать было достаточно трудно, однако этим статусом вполне можно наградить противостояние «Ислочи» и минского «Динамо».
Начало для столичного коллектива выдалось неприятным. Уже на второй минуте Николай Януш поразил ворота Помазана.
Во второй половине поединка «Динамо» организовало гол после штрафного удара: удачно подключился Доминик Динга. Под занавес встречи Момо Янсане в очередной раз подтвердил статус лучшего нападающего «волков», установив на 85-й минуте окончательный счет поединка – 2:1 в пользу хозяев поля.
Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Нужна была очень победа, были мотивированы. Вышли более с позиции силы. Мы, в принципе, этого ожидали, готовились.
Определенно, у нас есть система игры. Мы старались отдать мяч сопернику, все-таки надо было побеждать. Они создали хорошее давление и заслуженно забили.
В конце игра выровнялась. После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть. Нам в конце чуть повезло.
Таким образом, «Ислочь» с 41 очком вновь оказывается на хвосте «Торпедо-БелАЗ», а столичное «Динамо» остается в нижней части турнирной таблицы.
Следующий тур чемпионата страны начнется 26 сентября.