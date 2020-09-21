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Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»

21 сентября 2020 09:33
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Новости Беларуси. В чемпионате страны по футболу подошел к концу 24 тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральный матч выбрать было достаточно трудно, однако этим статусом вполне можно наградить противостояние «Ислочи» и минского «Динамо».  

Начало для столичного коллектива выдалось неприятным. Уже на второй минуте Николай Януш поразил ворота Помазана.

Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»-1

Во второй половине поединка «Динамо» организовало гол после штрафного удара: удачно подключился Доминик Динга. Под занавес встречи Момо Янсане в очередной раз подтвердил статус лучшего нападающего «волков», установив на 85-й минуте окончательный счет поединка – 2:1 в пользу хозяев поля.  

Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»-4

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:  
Нужна была очень победа, были мотивированы. Вышли более с позиции силы. Мы, в принципе, этого ожидали, готовились.  

Определенно, у нас есть система игры. Мы старались отдать мяч сопернику, все-таки надо было побеждать. Они создали хорошее давление и заслуженно забили.  

В конце игра выровнялась. После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть. Нам в конце чуть повезло.  

Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»-7

Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»-9

Таким образом, «Ислочь» с 41 очком вновь оказывается на хвосте «Торпедо-БелАЗ», а столичное «Динамо» остается в нижней части турнирной таблицы.  

Следующий тур чемпионата страны начнется 26 сентября.  

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Николай Януш # Евгений Помазан # Доминик Динга # Момо Янсане # Фотофакт

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