Виталий Жуковский о победе «Ислочи» над минским «Динамо»: «После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть»

Начало для столичного коллектива выдалось неприятным. Уже на второй минуте Николай Януш поразил ворота Помазана.

Центральный матч выбрать было достаточно трудно, однако этим статусом вполне можно наградить противостояние «Ислочи» и минского «Динамо».

Новости Беларуси. В чемпионате страны по футболу подошел к концу 24 тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй половине поединка «Динамо» организовало гол после штрафного удара: удачно подключился Доминик Динга. Под занавес встречи Момо Янсане в очередной раз подтвердил статус лучшего нападающего «волков», установив на 85-й минуте окончательный счет поединка – 2:1 в пользу хозяев поля.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Нужна была очень победа, были мотивированы. Вышли более с позиции силы. Мы, в принципе, этого ожидали, готовились.

Определенно, у нас есть система игры. Мы старались отдать мяч сопернику, все-таки надо было побеждать. Они создали хорошее давление и заслуженно забили.

В конце игра выровнялась. После того, как они забили, мы чуть лучше начали играть. Нам в конце чуть повезло.