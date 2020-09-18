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Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» перенесли. У 11 хоккеистов симптомы коронавируса

18 сентября 2020 22:15
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Новости Беларуси. Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ, запланированный на 19 сентября, не состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» перенесли. У 11 хоккеистов симптомы коронавируса-1

Перед игрой в Сочи 17 сентября у 11 хоккеистов и одного члена персонала ярославского клуба были выявлены симптомы коронавируса. В целях безопасности команда отправились домой, где прошла повторное тестирование.

Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» перенесли. У 11 хоккеистов симптомы коронавируса-4

Первичные результаты отрицательные, но у многих игроков симптомы сохраняются. В связи с этим игра ярославцев против «Динамо» перенесена на неопределенный срок, поскольку у «Локомотива» недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы.

Отсюда выходит, что следующий матч минчан состоится 21 сентября. Дома «зубры» примут «Сибирь».

# Коронавирус # Фотофакт

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