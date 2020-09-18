Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» перенесли. У 11 хоккеистов симптомы коронавируса

Новости Беларуси. Матч минского «Динамо» с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ, запланированный на 19 сентября, не состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед игрой в Сочи 17 сентября у 11 хоккеистов и одного члена персонала ярославского клуба были выявлены симптомы коронавируса. В целях безопасности команда отправились домой, где прошла повторное тестирование.

Первичные результаты отрицательные, но у многих игроков симптомы сохраняются. В связи с этим игра ярославцев против «Динамо» перенесена на неопределенный срок, поскольку у «Локомотива» недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы.