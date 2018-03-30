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«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает

30 марта 2018 14:45
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Новости Беларуси. Как юные фигуристы разучивают прыжки, рассказали в «Специальном репортаже».

«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает -1

Наталья Шевченко:
Первые прыжки – берут за хвостик. Так что, если у нас есть хвостик – это поможет нам сделать первые прыжки.

В возрасте постарше в ход идут вот такие переносные удочки.

«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает -3
«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает -4

Ну, а взрослым фигуристам необходимы специальные лонжи.

По сути – страховка, как в цирке.

Для подготовки сложных трюков на льду. Такого оборудования не хватает. Ведь с современными фигуристами должны работать не только хореографы, но и акробаты.

«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает -6

Ольга Уважаная, тренер-преподаватель Пружанской ДЮСШ №2:
Все школы в России используют те же лонжи. Есть такой ротатор, который для того, чтобы дети прыгали прыжки.

А у нас, получается, дети набивают синяки.

И вот немножко это тормозит.

«Ход коньком»: Специальный репортаж

# Фигурное катание

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