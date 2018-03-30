«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает

Новости Беларуси. Как юные фигуристы разучивают прыжки, рассказали в «Специальном репортаже».
Новости Беларуси. Как юные фигуристы разучивают прыжки, рассказали в «Специальном репортаже».
Наталья Шевченко:
Первые прыжки – берут за хвостик. Так что, если у нас есть хвостик – это поможет нам сделать первые прыжки.
В возрасте постарше в ход идут вот такие переносные удочки.
Ну, а взрослым фигуристам необходимы специальные лонжи.
По сути – страховка, как в цирке.
Для подготовки сложных трюков на льду. Такого оборудования не хватает. Ведь с современными фигуристами должны работать не только хореографы, но и акробаты.
Ольга Уважаная, тренер-преподаватель Пружанской ДЮСШ №2:
Все школы в России используют те же лонжи. Есть такой ротатор, который для того, чтобы дети прыгали прыжки.
А у нас, получается, дети набивают синяки.
И вот немножко это тормозит.