«Первые прыжки – берут за хвостик»: зачем в фигурном катании удочки, которых в Беларуси не хватает

Новости Беларуси. Как юные фигуристы разучивают прыжки, рассказали в «Специальном репортаже» .

В возрасте постарше в ход идут вот такие переносные удочки.

Наталья Шевченко: Первые прыжки – берут за хвостик. Так что, если у нас есть хвостик – это поможет нам сделать первые прыжки.

Для подготовки сложных трюков на льду. Такого оборудования не хватает. Ведь с современными фигуристами должны работать не только хореографы, но и акробаты.

По сути – страховка, как в цирке.

Ну, а взрослым фигуристам необходимы специальные лонжи.

Ольга Уважаная, тренер-преподаватель Пружанской ДЮСШ №2:

Все школы в России используют те же лонжи. Есть такой ротатор, который для того, чтобы дети прыгали прыжки.

А у нас, получается, дети набивают синяки.

И вот немножко это тормозит.