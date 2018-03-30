Открытое первенство и Чемпионат Республики Беларусь по черлидингу в Минске: как проходят соревнования, как выбирают победителя?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора «Белорусской федерации черлидинга и команд поддержки», тренер черлидерского клуба «Фортуна» и судья международной категории – Ольга Скорбеж, а также спортсмены клуба «Фортуна»: призер республиканских соревнований по черлидингу-2018 – Арина Мисюк и победитель республиканской лиги по черлидингу и первенства РБ 2017 года в дисциплине «черлидинг-шоу»; победитель республиканских соревнований 2018 в дисциплине «чир команда» и призер в дисциплине «групповой стант женский» – Елизавета Соломатина.

К чему приурочен Чемпионат РБ по черлидингу?

Ольга Скорбеж, заместитель директора «Белорусской федерации черлидинга и команд поддержки», тренер черлидерского клуба «Фортуна» и судья международной категории:

Сам Чемпионат – это Открытое первенство и Чемпионат РБ. Почему два названия? Потому что разный вид спорта и должно быть правильное название: первенство для детей и юниоров, Чемпионат для взрослых. Данные мероприятия проходят в рамках одного большого молодёжного проекта «Неделя для детей и молодёжи». На Минск-Арене будут проходить соревнования по хип-хопу, диско, различным танцевальным направлениям, а в воскресенье мы данный проект закроем ярким спортивным мероприятием, нашим Чемпионатом. Кто любит активный образ, кто любит танцы, спорт, это очень здорово. Поэтому прийти посмотреть и насладиться, потому что приезжают танцоры не только из Беларуси, но и со стран СНГ – Россия, Латвия, Украина. Большое количество невероятно талантливой молодежи и детей, хорошая судейская линейка, которая периодически строит небольшие свои сюрпризы: показывает свой талант, поэтому это отличная атмосфера и хорошее время для времяпрепровождения.