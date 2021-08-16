Первые белорусские паралимпийцы уже прилетели в Токио

Первые паралимпийцы прибыли в Токио. Спортсмены со всего мира разыграют 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем в Рио-де-Жанейро 5 лет назад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители фехтования прилетели из Минска в столицу Японии, где продолжат подготовку к главному спортивному старту. В шести видах спорта Беларусь представят 20 атлетов. Кроме фехтования будут легкая атлетика, адаптивная академическая гребля, дзюдо и плавание, на которое возложены самые большие надежды.