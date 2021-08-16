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Первые белорусские паралимпийцы уже прилетели в Токио

16 августа 2021 17:17
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Первые паралимпийцы прибыли в Токио. Спортсмены со всего мира разыграют 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем в Рио-де-Жанейро 5 лет назад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые белорусские паралимпийцы уже прилетели в Токио-1

Представители фехтования прилетели из Минска в столицу Японии, где продолжат подготовку к главному спортивному старту. В шести видах спорта Беларусь представят 20 атлетов. Кроме фехтования будут легкая атлетика, адаптивная академическая гребля, дзюдо и плавание, на которое возложены самые большие надежды.

Первые белорусские паралимпийцы уже прилетели в Токио-4

Там выступят сразу 10 пловцов, в обойме и 11-кратный чемпион Паралимпиад Игорь Бокий. В Рио белорус завоевал 7 наград, из них 6 золотых. Церемония открытия Игр состоится 24 августа, а завершатся соревнования 5 сентября.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

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