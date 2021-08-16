Гандбол. «Мешков Брест» проиграл финальный матч, но завоевал Кубок Белгазпромбанка

Новости Беларуси. В Бресте завершился международный турнир по гандболу. На спортивной площадке сошлись клубы из Беларуси, России, Украины и Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 августа «Мотор» выиграл у «Мешков Бреста» со счетом 32:29, но на финальный расклад это никак не повлияло. 14 августа «мешковцы» досрочно завоевали Кубок Белгазпромбанка, взяв верх над «Чеховскими медведями» – 34:28.