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Гандбол. «Мешков Брест» проиграл финальный матч, но завоевал Кубок Белгазпромбанка

16 августа 2021 17:11
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Новости Беларуси. В Бресте завершился международный турнир по гандболу. На спортивной площадке сошлись клубы из Беларуси, России, Украины и Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» проиграл финальный матч, но завоевал Кубок Белгазпромбанка-1

15 августа «Мотор» выиграл у «Мешков Бреста» со счетом 32:29, но на финальный расклад это никак не повлияло. 14 августа «мешковцы» досрочно завоевали Кубок Белгазпромбанка, взяв верх над «Чеховскими медведями» – 34:28.

Гандбол. «Мешков Брест» проиграл финальный матч, но завоевал Кубок Белгазпромбанка-4

Лучшим игроком по итогам турнира стал хозяин старта Яка Малус. На втором месте расположились российские «Медведи». Тройку сильнейших замкнули польские «Азоты».

# Гандбол # Яка Малус # Фотофакт

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