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В рамках ЧБ по футболу БАТЭ обыграл «Минск», а «Сморгонь» сыграла вничью с «Шахтёром»

16 августа 2021 12:43
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Новости Беларуси. 15 августа прошли три матча в рамках 19 тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках ЧБ по футболу БАТЭ обыграл «Минск», а «Сморгонь» сыграла вничью с «Шахтёром»-1

БАТЭ нанес минимальное поражение «Минску» – 1:0. С таким же результатом завершилась и встреча «Гомеля» с «Неманом», легкая победа оказалась на стороне футболистов из Гродно. А вот «Сморгонь» сыграла вничью с солигорским «Шахтером», который и возглавляет таблицу – 2:2. Следующий тур стартует уже 20 августа. Футболисты «Слуцка» примут «Витебск».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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