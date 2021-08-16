В рамках ЧБ по футболу БАТЭ обыграл «Минск», а «Сморгонь» сыграла вничью с «Шахтёром»

БАТЭ нанес минимальное поражение «Минску» – 1:0. С таким же результатом завершилась и встреча «Гомеля» с «Неманом», легкая победа оказалась на стороне футболистов из Гродно. А вот «Сморгонь» сыграла вничью с солигорским «Шахтером», который и возглавляет таблицу – 2:2. Следующий тур стартует уже 20 августа. Футболисты «Слуцка» примут «Витебск».