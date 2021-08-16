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12 титул в клубной истории. ХК «Динамо» второй год подряд завоевал Кубок Салея

16 августа 2021 12:42
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Новости Беларуси. Минский хоккей клуб «Динамо» второй год подряд стал обладателем Кубка Руслана Салея. «Зубры» выиграли 12 титул в клубной истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 титул в клубной истории. ХК «Динамо» второй год подряд завоевал Кубок Салея-1

В финале розыгрыша динамовцы переиграли «Юность» со счетом 4:2. Шайбы забросили Денис Мосалев, Александр Когалев, Роман Горбунов и Тэйлор Бек, которому удалось забить в пустые ворота. Церемония награждения началась с чествования «Минских зубров», фарм-клуба «Динамо», который выиграл 13 августа Кубок Цыплакова. Финал состоялся со зрителями, любой желающий мог сделать памятное фото.

# Хоккей Беларуси # Денис Мосалёв # Александр Когалев # Роман Горбунов # Тэйлор Бек # Фотофакт

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