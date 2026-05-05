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Первой соперницей Соболенко на турнире в Риме станет Барбора Крейчикова

05 мая 2026 18:52
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На грунтовых кортах Рима началась борьба в рамках престижного теннисного турнира категории 1000, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко начнет выступление на соревнованиях со второго круга.

Ее первой соперницей станет Барбора Крейчикова, у которой 53-й номер мирового рейтинга. Сегодня чешка довольно уверенно в двух партиях обыграла француженку Эльзу Жакмо – 6:2, 6:4 и в 1/32-й финала ее ждет серьезное испытание в лице лидера планетарного топа из Беларуси.

У девушек богатая история личных встреч – они провели семь противостояний и статистика на стороне Соболенко, которая была сильнее в шести случаях.

# Теннис # Арина Соболенко

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