Первой соперницей Соболенко на турнире в Риме станет Барбора Крейчикова

На грунтовых кортах Рима началась борьба в рамках престижного теннисного турнира категории 1000, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко начнет выступление на соревнованиях со второго круга.

Ее первой соперницей станет Барбора Крейчикова, у которой 53-й номер мирового рейтинга. Сегодня чешка довольно уверенно в двух партиях обыграла француженку Эльзу Жакмо – 6:2, 6:4 и в 1/32-й финала ее ждет серьезное испытание в лице лидера планетарного топа из Беларуси.

У девушек богатая история личных встреч – они провели семь противостояний и статистика на стороне Соболенко, которая была сильнее в шести случаях.