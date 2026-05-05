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Защитник «Минска» Владислав Яцкевич признан лучшим игроком 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу

05 мая 2026 11:27
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Защитник «Минска» Владислав Яцкевич признан лучшим игроком 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В поединке с «Нафтаном», выйдя на замену в первом тайме, он забил два мяча, оформив дубль. Горожане в этом матче одержали уверенную победу над новополоцким «Нафтаном» со счетом 4:2. 

Лучшим спасением тура стал сэйв вратаря «Витебска» Николая Гойло в домашнем поединке с мозырской «Славией». На 13-й минуте он отразил удар в упор нападающего мозырян Терентия Луцевича. Лучшим голом тура признан мяч, забитый в дополнительное время сербским полузащитником «МЛ Витебск» Александром Месаровичем в ворота минского «Динамо». Он принес викторию витебским футболистам со счетом 3:2 в центральном поединке 6-го тура.

# Футбол Беларуси

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