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Белорусские борцы греко-римского стиля завоевали 7 медалей на международном турнире в Узбекистане

31 мая 2025 13:45
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Отечественные борцы греко-римского стиля завоевали 7 медалей на международном турнире в Узбекистане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего на этих стартах было два белорусских финала. В категории до 97 килограммов встречались Абубакар Хаслаханов и Кирилл Маскевич. В напряженной схватке, уступая по ходу встречи, Маскевич смог провести техническое действие и одержать победу. В еще одном решающем поединке в категории до 125 килограммов Павел Глинчук одолел Дмитрия Зарубского. На этом турнире серебро на счету Станислава Шафаренко, а Глеб Макаренко и Максим Шедь стали обладателями бронзовых наград.

# Греко-римская борьба

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