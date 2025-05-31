Белорусские борцы греко-римского стиля завоевали 7 медалей на международном турнире в Узбекистане

Отечественные борцы греко-римского стиля завоевали 7 медалей на международном турнире в Узбекистане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего на этих стартах было два белорусских финала. В категории до 97 килограммов встречались Абубакар Хаслаханов и Кирилл Маскевич. В напряженной схватке, уступая по ходу встречи, Маскевич смог провести техническое действие и одержать победу. В еще одном решающем поединке в категории до 125 килограммов Павел Глинчук одолел Дмитрия Зарубского. На этом турнире серебро на счету Станислава Шафаренко, а Глеб Макаренко и Максим Шедь стали обладателями бронзовых наград.