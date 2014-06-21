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Первая потасовка фанатов на ЧМ-2014 по футболу: Бразилия против Аргентины (видео!)

21 июня 2014 17:38
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ЧМ-2014 по футболу. В ночь на субботу, 21 июня, фанаты сборных Бразилии и Аргентины устроили массовые беспорядки в Белу-Оризонти. Там, на стадионе «Минейран» в эти минуты проходит матч «Аргентина-Иран» в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. После первого тайма - 0:0.

Чтобы утихомирить буйных болельщиков, которые бросали друг в друга пустые пивные банки и бутылки, полиции пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ (см. видео).

К медикам за помощью обратился один человек.

К слову, это не первое происшествие на чемпионате мира в Бразилии. Накануне матча «Англия-Уругвай», 19 июня десять болельщиков сборной Англии были госпитализированы в результате бандитского нападения в центре бразильского Сан-Паулу.

Напомним, Сан-Паулу и Белу-Оризонти 2 из 12 городов Бразилии, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу.

Следите за новостями ЧМ-2014 по футболу с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу

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