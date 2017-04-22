Ничья после первого дня: в белорусско-швейцарском полуфинале Кубка Федерации счет 1:1

Саснович добавила в агрессии, в нужный момент сделала брейк и оставила за собой сет со счетом 7:5.

Ее соперница – Виктория Голубич – заставила белоруску серьезно попотеть на корте. Уступив первую партию – 3:6, швейцарка вернулась в борьбу и сумела взять второй сет – 7:5. В решающей партии судьба поединка определялась в самой концовке, чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону, но характер на финише показала белоруска.

Новости Беларуси. Ничья зафиксирована по итогам первого дня в противостоянии между белорускими и швейцарскими теннисистками в полуфинале Кубка Федерации.

Александра Саснович, игрок женской сборной Беларуси по теннису:

Меня эмоции переполняют до сих пор, потому что матч оказался очень напряжённым. У меня давно такого не было в плане напряжения.

Первый сет я очень хорошо отыграла, а во втором стала ошибаться, потому что у Виктории вязкий стиль игры –

затягивающий, что много мячей нужно отрабатывать. Ну и в третьем сете неизвестно, кто до конца выиграет – я или она. Я выиграла за счёт характера, какой-то наглости спортивной

У вышедшей вслед за Саснович на корт Арины Соболенко поддержать почин подруги по команде не получилось.

Более рейтинговая Тимея Бачински не дала белоруске шансов на успех.

Первый сет швейцарка выиграла 6:4, во втором Арина боролась более упорно, но все же уступила 5:7. И сборная Швейцарии сумела сравнять счет в противостоянии 1:1. Завтра на кортах Чижовка-арены встретятся лидеры сборных Саснович и Бачниски, а вслед за ними матч проведут вторые номера, Соболенко и Голубич. Завершить противостояние должна парная игра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.