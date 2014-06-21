Мужская юниорская сборная Беларуси по современному пятиборью стала чемпионом Европы

Новости Беларуси. Первые медали появились в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы среди юниоров по современному пятиборью. Причем одна из них – высшей пробы. Ее пришлось ждать с четверть часа после финиша.

Подгоняя своих подопечных, тренер Елена Нырцова сорвала голос. По идее еще надо кричать: «Стреляй!» Но на огневых рубежах нужны спокойствие и сосредоточенность. Такой вот комбинированный вид.

20 июня медали разыграли юниоры. Белорусы перед комбайном в первой десятке не значились. Лучшим из наших, 11, был Илья Полозков.

Парни проплыли свое, а в фехтовании и верховой езде недобрали очков. Но в заключительном виде часто случаются чудеса. 20 июня именно это и произошло. Полозков пересек финишную черту вторым вслед за украинцем Владиславом Мищенко, поднявшимся наверх аж с 15 позиции.

Илья Полозков, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров по современному пятиборью:

Скорее всего, тому поспособствовала моя стрельба, потому как стрелок я не совсем стабильный. Бывают и обидные старты, забеги, когда, к сожалению, не выходит выложиться на все 100%, как выложился сейчас. Так что, возможно, этому поспособствовала моя стрельба. Бег мы держим на уровне.

Владислав Мищенко, победитель чемпионата Европы среди юниоров по современному пятиборью:

Нужно бороться до конца, потому что это как единоборство у нас: если не показал свои мужество и силу воли, то завоевать будет тяжело медали. А когда есть сила воли у человека, он стремится к чему-то, он всегда этого добьется.

Пока белорус принимал поздравления, шел подсчет очков в командном зачете. Заминка вышла из-за того, что наш Денис Зеленкевич пересек финишную черту одновременно с россиянином Вячеславом Бардышевым. Их места определяли по чипам на ногах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Когда суммировали все результаты, оказалось : у белорусского трио – «золото». Полозков, Зеленкевич и Кирилл Касьяник – чемпионы Европы.

В церемонии награждения принял участие и президент UIPM, который в восторге от органихзации турнира.

Клаус Шорман, президент Международного союза современного пятиборья:

Здесь великолепный конный центр, отличные лошади. Да и все остальные спортивные базы, которые довелось увидеть, впечатляют. Думаю, белорусы оправдали кредит доверия со стороны Международного союза пятиборцев. И в будущем ваша страна сможет принять турниры высокого уровня среди взрослых.