ФИФА взяла допинг пробы у семерых футболистов сборной Коста-Рики

ЧМ-2014 по футболу. После матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «D» между сборными Италии и Коста-Рики ФИФА решила проверить сразу семерых костариканских футболистов на наличие в крови запрещенных препаратов.

Игроки сборной Коста-Рики результатов не боятся, но искренне возмущены таким решением организации и считают его неуважением к сборной - обычно проверяют двух футболистов.

Кейлор Навас, голкипер Коста-Рики:

Если у ФИФА есть желание, то они могут проверить каждого из нас. Нам нечего скрывать. Однако подобное отношение является неуважением. Впрочем, мы относимся к этой ситуации с определенной долей юмора. Чувствуем себя комфортно и спокойно. Пусть ФИФА делает что хочет. Нет никаких проблем.

Выразил негодование по этому поводу и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Хоть он и говорит, что сборная Коста-Рики чемпионом не станет, но их отличные на данном этапе результаты нужно уважать.

Диего Марадона, футболист (Аргентина):

Почему правила действуют не для всех? Почему семь игроков из Коста-Рики? Почему на допинг-контроль не отправили семерых итальянцев? Это беспредел. Нельзя пускать такое на самотек. Сегодня в этой ситуации оказались эти ребята, а завтра окажется кто-то другой.

К слову, Марадоне эта тема знакома не понаслышке. Последний громкий допинговый скандал на чемпионатах мира произошел в 1994 году. И «героем»» той истории был ни кто иной, как нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который попался на употреблении запрещенных препаратов.

ФИФА поясняет решение по такому числу футболистов тем, что не у всех игроков успели взять допинг-пробы накануне чемпионата. Согласно отчету антидопингового отдела ФИФА, до старта мундиаля пробы были взяты у 800 футболистов, что составляет 91,5% от общего числа участников.

Повышенный интерес к сборной Коста-Рики может быть продиктован также непростой группой, в которую попали футболисты из Центральной Америки. До начала чемпионата команда Хорхе Луиса Пинто считалась явным аутсайдером в компании с Италией, Англией и Уругваем. Однако сенсационный выигрыш Коста-Рики над Уругваем - 3:1 и победа над Италией - 1:0 повергли в шок все футбольное сообщество. Костариканцы досрочно вышли в плей-офф.

За событиями чемпионата мира по футболу с 12 июня по 13 июля следите вместе с ctv.by!