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IX Республиканская спартакиада стартовала в Витебске 20 июня

21 июня 2014 11:59
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Новости Беларуси. Самые спортивные школьники страны съехались в Витебск. Здесь 20 июня торжественно стартовала 9 по счету Республиканская спартакиада. На протяжении недели ребята из всех уголков Беларуси будут соревноваться в 20 видах спорта.

Организаторы отмечают: данный старт – первый серьезный шаг на пути к заветному для каждого атлета олимпийскому пьедесталу.

Василий Буткевич, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Это своеобразная Олимпиада для школьного спорта нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что большого спорта без некоего родника абсолютно не будет. Все начинается с детского возраста.

Впрочем, далеко не каждого из двух тысяч участников спартакиады ждет большая олимпийская слава. Но каждый из ребят, приехав на этот грандиозный праздник детско-юношеского спорта и выбрав для себя здоровый образ жизни, в какой-то степени уже стал победителем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования # Василий Буткевич

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