«Первая партия для всех была шоковая». В Беларуси прошёл первый турнир по волейболу на снегу

Новости Беларуси. Что вы знаете о волейболе? Предположуим что большинство ответит в таком ключе: классическая игра с мячом через сетку, которой учат еще в школе. В общем-то правильно. Есть еще пляжный волейбол. К слову, как и старший брат, он входит в олимпийскую семью. Но теперь в Беларуси появилось новое направление – волейбол на снегу, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Да-да, это совсем не шутка. Волейбол на открытом воздухе зимой. И хотя первый турнир больше походил на какое-то развлечение, нежели на полноценное соревнование, он всем пришелся по душе. На невиданном зрелище побывал наш корреспондент Сергей Тулупов. Замерз, но впечатлился.

Главный враг волейбола на снегу – это наша погода. Турнир состоялся только с третьего раза. Нужно отдать должное организатором за их терпение. Не всякий выдержит дважды быть стопроцентно готовым, а затем за день все отменять. Конечно, и с третьего раза не все получилось гладко. Но главное, что получилось.

Константин Асипчик, специалист Белорусской федерации волейбола:

К сожалению, толщина снега не соответствует правилам, минимум должно быть 30 сантиметров, у нас, думаю, 15 есть, насыпало, может быть, 20. Волейбол на снегу очень похож на пляжный. Отличий не так уж и много. Если на песке в одной команде играют два человека, то на снегу уже трое. Также нужно приноровиться к покрытию. Мало того что ноги вязнут в снегу и выпрыгнуть удается далеко не всегда, так под ним еще может оказаться и лед. А скорость и скольжение – вещи несовместимые. Ну а такие атрибуты, как варежки, шарфы и шапки, – вещи просто обязательные.

Яна Милевская, волейболистка команды «Минское море»:

Мы почитали много статей, в которых говорится о том, как нужно правильно одеваться, постарались сделать соответствующий выбор. Самое главное, что наша одежда не сковывает наши движения. Конечно, немного непривычно. Но, думаю, в целом перебороли этот дискомфорт. Мы играем в бутсах футбольных, которые я стащила у отца. Потому что найти было крайне сложно, было непривычно, непонятно, как играть. Поэтому что нашли, почитали, так и оделись.

Ксения Гореликова, волейболистка команды «Минское море»:

Пальцы ног отмерзли. Хотя у меня две пары носков, и одни из них термо-. А сверху тепло, жарковато даже.

В первый в истории турнир заявилось скромное число команд – по четыре у мужчин и женщин. В основном любители, выходцы с пляжки. Но были замечены и настоящие профи. Как например Александр Дедков и Павел Петрушко. Они активно играли международные турниры, летом выступали в рамках чемпионата и Кубка России. Готовились к квалификации на Олимпийские игры. Новая забава им пришлась по душе.

Александр Дедков, волейболист команды «Минск»:

Очень интересный опыт на самом деле, давно хотели попробовать мы с Пашей, потому что во всей странах мира уже проводятся чемпионаты страны, чемпионат Европы был, чемпионат мира был. То есть хотелось попробовать на родных кортах. Мне понравилось. Ощущение праздника. Больше в удовольствие.

Если же говорить об атмосфере старта, то она была малопередаваемая словами. Вот только факты: прямо во время розыгрыша соперники могут с улыбками на лицах обмениваться репликами. А еще никто ни с кем не спорит. Самим сходить за мячом – пожалуйста. Попросить соперника подать в сетку – да легко. Даже послушать ЦУ от не своего наставника не считается зазорным. А рукопожатие после матча – вовсе не дань традиции. Оно искреннее и душевное.

Яна Милевская:

Очень необычно, эмоций просто куча, потому что перестроиться после пляжного волейбола, к которому мы уже привыкли, играть на снегу – это был наш первый раз в Беларуси. И первая партия, думаю, для всех была шоковая. Не могли понять, как двигаться, как стоять.

Ксения Гореликова:

Прикольно, положительно. Вначале было непонятно, что делать вообще с этим мячом, как передвигаться, но в целом мне очень понравилось. Уже жду следующую игру. Организаторы отмечают, что если с каждым годом заявок на участие будет все больше, снежный волейбол можно будет поставить на профессиональные рельсы.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Всегда должна быть какая-то система. Определятся команды, определятся тренеры. И будем смотреть, куда можно заявиться на международные старты. Лучшие пары наверняка поедут туда. Поедем в Россию играть, какие-то международные турниры. А может быть, чемпионат России.