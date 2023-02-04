«Строитель» и «Минчанка» потерпели поражения в российской волейбольной Суперлиге

«Строитель» и «Минчанка» 4 февраля провели очередные противостояния в российской Суперлиге. К сожалению, порадовать болельщиков победами у команд не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строитель» в трех сетах проиграл «Югре». Упорная борьба была только в первой партии, дальше оппоненты без особых проблем оформили победу. Для столичных волейболистов это уже седьмое поражение подряд. Клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе 7 очков в 20 матчах.