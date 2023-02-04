«Строитель» и «Минчанка» потерпели поражения в российской волейбольной Суперлиге

«Строитель» и «Минчанка» 4 февраля провели очередные противостояния в российской Суперлиге. К сожалению, порадовать болельщиков победами у команд не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Строитель» и «Минчанка» 4 февраля провели очередные противостояния в российской Суперлиге. К сожалению, порадовать болельщиков победами у команд не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Строитель» в трех сетах проиграл «Югре». Упорная борьба была только в первой партии, дальше оппоненты без особых проблем оформили победу. Для столичных волейболистов это уже седьмое поражение подряд. Клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе 7 очков в 20 матчах.
«Минчанка» также всухую проиграла «Ленинградке». В первом сете полностью доминировали соперницы, а вот во второй и третьей партиях наши девушки сумели побороться. Сейчас на счету «Минчанки» 20 очков в 18 матчах. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице.
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