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«Строитель» и «Минчанка» потерпели поражения в российской волейбольной Суперлиге

04 февраля 2023 19:59
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«Строитель» и «Минчанка» 4 февраля провели очередные противостояния в российской Суперлиге. К сожалению, порадовать болельщиков победами у команд не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строитель» и «Минчанка» потерпели поражения в российской волейбольной Суперлиге-1

«Строитель» в трех сетах проиграл «Югре». Упорная борьба была только в первой партии, дальше оппоненты без особых проблем оформили победу. Для столичных волейболистов это уже седьмое поражение подряд. Клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе 7 очков в 20 матчах.

«Строитель» и «Минчанка» потерпели поражения в российской волейбольной Суперлиге-4

«Минчанка» также всухую проиграла «Ленинградке». В первом сете полностью доминировали соперницы, а вот во второй и третьей партиях наши девушки сумели побороться. Сейчас на счету «Минчанки» 20 очков в 18 матчах. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице.

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# Волейбол # Фотофакт

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