«Материал у вас есть». Лучшая лыжница XX века о перспективах белорусских спортсменов

Новости Беларуси. В Раубичах на неделе прошли международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство нации», в которых принимали участие спортсмены 2003-2004 годов рождения из Беларуси и России, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Приятно, что и наши ребята побеждали, а также значились в призах. Сама Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, отметила юные таланты и поделилась своими мыслями и про молодежь, и про перспективы. Юлия Силипицкая, СТВ:

Раубичи у вас какие чувства вызывают?

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России:

Когда ты вспоминаешь – молодость, ностальгия. Конечно, тут все очень сильно изменилось, тем не менее место очень и очень знакомое. Трассы практически те же остались. Юлия Силипицкая:

Если сравнить трассу, стало лучше? Елена Вяльбе:

На самом деле стало лучше, здесь много всего переделали. В таких случаях мы всегда говорим, что место, намоленное спортсменами. Здесь много проходило тренировок. И сейчас наши и спортсмены, и белорусские здесь активно участвуют. У нас очень сильно изменился вид спорта, практически изменилась подготовка Юлия Силипицкая:

Насколько вам тяжело поддерживать молодежь, у вас такой плотный график.

Елена Вяльбе:

Я вообще на спортсменов смотрю: это наше сегодня, это наше будущее. И с ними также общаюсь. Когда юниоры выступают среди взрослых на наших соревнованиях (знаю, как там многие расстраиваются), я всегда говорю: я здесь не жду результат, мне не нужно сегодня. Мне нужно потом. У нас вообще очень сильно изменился вид спорта, полностью практически изменилась подготовка. Потому что то, что делали мы, сейчас, конечно, этого спортсмены не делают. Потому что у нас спорт сал более мышечным, много контактных гонок, появились спринты, соответственно, методика подготовки изменилась. Я не люблю слово мотивация, потому что я не очень понимаю, что это такое. Если ты пришел в спорт, у тебя мотивация – это твоя цель. А цель – каждый солдат хочет стать генералом, каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом. Все. Иди к этой мечте, а для этого надо пахать с утра до ночи. Ну и я думаю, что каждый спортсмен внутри будет патриотом, потому что, когда в твою честь играет гимн, даже если ты его слова не слишком хорошо знаешь (ты так в школе много не учился), ты их сразу вспоминаешь. Потому что это на самом деле большая гордость. И дети, и спортсмены это понимают. Самое главное терпение. Не нужно: мы хотим сейчас, сегодня, если нет, тогда закрываем этот вид спорта. Нет, нужно терпеть. Мы же не грибы, мы же люди – с нами надо работать. Материал у вас есть, даже я его вижу, поэтому я думаю, нужно только потерпеть и будет все хорошо. Юлия Силипицкая:

Белорусская школа лыжного мастерства, она все-таки у нас есть и будет? «Мы открыты абсолютно». О совместных сборах для белорусских и российских лыжников Елена Вяльбе:

Конечно, знаете, не так много прошло времени, когда мы были единой страной и когда оно у нас было одно единое. Юлия Силипицкая:

Совместные сборы и тренировки.