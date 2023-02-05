«Материал у вас есть». Лучшая лыжница XX века о перспективах белорусских спортсменов
Новости Беларуси. В Раубичах на неделе прошли международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство нации», в которых принимали участие спортсмены 2003-2004 годов рождения из Беларуси и России, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Приятно, что и наши ребята побеждали, а также значились в призах. Сама Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, отметила юные таланты и поделилась своими мыслями и про молодежь, и про перспективы.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Раубичи у вас какие чувства вызывают?
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России:
Когда ты вспоминаешь – молодость, ностальгия. Конечно, тут все очень сильно изменилось, тем не менее место очень и очень знакомое. Трассы практически те же остались.
Юлия Силипицкая:
Если сравнить трассу, стало лучше?
Елена Вяльбе:
На самом деле стало лучше, здесь много всего переделали. В таких случаях мы всегда говорим, что место, намоленное спортсменами. Здесь много проходило тренировок. И сейчас наши и спортсмены, и белорусские здесь активно участвуют.
У нас очень сильно изменился вид спорта, практически изменилась подготовка
Юлия Силипицкая:
Насколько вам тяжело поддерживать молодежь, у вас такой плотный график.
Елена Вяльбе:
Я вообще на спортсменов смотрю: это наше сегодня, это наше будущее. И с ними также общаюсь. Когда юниоры выступают среди взрослых на наших соревнованиях (знаю, как там многие расстраиваются), я всегда говорю: я здесь не жду результат, мне не нужно сегодня. Мне нужно потом. У нас вообще очень сильно изменился вид спорта, полностью практически изменилась подготовка. Потому что то, что делали мы, сейчас, конечно, этого спортсмены не делают. Потому что у нас спорт сал более мышечным, много контактных гонок, появились спринты, соответственно, методика подготовки изменилась. Я не люблю слово мотивация, потому что я не очень понимаю, что это такое. Если ты пришел в спорт, у тебя мотивация – это твоя цель. А цель – каждый солдат хочет стать генералом, каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом. Все. Иди к этой мечте, а для этого надо пахать с утра до ночи. Ну и я думаю, что каждый спортсмен внутри будет патриотом, потому что, когда в твою честь играет гимн, даже если ты его слова не слишком хорошо знаешь (ты так в школе много не учился), ты их сразу вспоминаешь. Потому что это на самом деле большая гордость. И дети, и спортсмены это понимают. Самое главное терпение. Не нужно: мы хотим сейчас, сегодня, если нет, тогда закрываем этот вид спорта. Нет, нужно терпеть. Мы же не грибы, мы же люди – с нами надо работать. Материал у вас есть, даже я его вижу, поэтому я думаю, нужно только потерпеть и будет все хорошо.
Юлия Силипицкая:
Белорусская школа лыжного мастерства, она все-таки у нас есть и будет?
«Мы открыты абсолютно». О совместных сборах для белорусских и российских лыжников
Елена Вяльбе:
Конечно, знаете, не так много прошло времени, когда мы были единой страной и когда оно у нас было одно единое.
Юлия Силипицкая:
Совместные сборы и тренировки.
Елена Вяльбе:
Я думаю, здесь больше выхлоп для ваших спортсменов, и мы готовы всячески помогать. Мы это обсуждаем и сейчас из обсуждений перейдем на практику. По крайней мере, мне ваша Королева Аня очень нравится, хочу, чтобы она тренировалась в нашей команде. Со следующего сезона, с первого сбора и все время. Потому что единовременно, один раз приехал – это ерунда. Мы открыты абсолютно, есть возможность вырасти девчонке, почему бы и нет.
«Думаю, что мы однозначно поедем на Олимпийские игры»
Юлия Силипицкая:
Вы верите, что в 2026 году у нас будет возможность не только выступить, но и показать хороший результат?
Елена Вяльбе:
Во-первых, я оптимистка, поэтому думаю, что мы однозначно поедем на Олимпийские игры. Второе – чего на них ехать, если изначально не думать, что ты на них должен достойно выступать. Поедем и будем показывать то, что мы должны на самом деле показывать назло всем врагам.
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