Всего ли хватает белорусскому биатлону и без чего точно не обойдётся подготовка к Олимпиаде? Интервью с Лазовским и Синиченко

Новости Беларуси. На прошлой неделе завершились белорусские этапы Кубка Содружества по биатлону. Раубичская сага, в которой главные роли были у наших и российских ведущих биатлонистов, принесла и тем, и другим незабываемые впечатления, медали и, конечно, определенные мысли о будущем. В студии рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ старший тренер национальной команды Беларуси Роман Синиченко и самый улыбчивый парень сборной Дмитрий Лазовский.

Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:

Особым следом, особой нитью это вязано, эти домашние этапы, потому что это вдвойне эмоционально. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть не будем никуда выезжать. Чтобы эмоций хапануть, достаточно в Раубичи заглянуть.

Дмитрий Лазовский, биатлонист национальной сборной Беларуси:

Домашний этап все равно был как главный старт сезона, поэтому там еще и экстрим, эмоции. Юлия Силипицкая:

Поэтому он рубанул так всех. Специально готовился к четвертому этапу? Роман Синиченко:

Димка готовится ко всем этапам. Сложилось так. Дмитрий Лазовский:

Немного не хватило концентрации и какого-то фокуса, то, что еще надо развивать. Юлия Силипицкая:

Все-таки ты маленький. Дмитрий Лазовский:

Не совсем маленький, я уже взрослый. Просто стрельба – это очень тяжело на самом деле. Юлия Силипицкая:

Ну так чистенько было по стрельбе. Доволен или нет этапами в Раубичах? «Наши ничем не хуже». О топах мирового биатлона Дмитрий Лазовский:

Честно говоря, спустя два дня после этапа последнего в целом собой доволен, но знаю, что могло быть еще лучше, если брать особенно две последние гонки.

Юлия Силипицкая:

Можно проходить ровно все этапы? Роман Синиченко:

Это зависит от функционального состояния, психологического. Если посмотреть на лидеров мирового биатлона, то есть единичные случаи, которые постоянно на пьедестале. Наши ничем не хуже. Тут надо, чтобы совпал ряд факторов. Физиологического состояния и момент психологии. Очень важно, что Дима и говорил, сохранить эту концентрацию, войти в эту волну. Потому что биатлон, картинка по телевизору – гонки, азарт. Но здесь присутствует стрельба, на которую человек должен переключиться. Юлия Силипицкая:

Что удивило? Роман Синиченко:

Много сейчас в мире всего интересного: интернет, гаджеты и все остальное. Но для человека, который хочет стать профессионалом в спорте, это качественный тренировочный процесс, питание и сон. Юлия Силипицкая:

А секс? Роман Синиченко:

Между этим всем. Юлия Силипицкая:

То есть он не исключается? Хорошо. Вы как тренер понимали, что Дима на четвертом этапе готов быть лидером. Только он или на кого-то еще были надежды?

Роман Синиченко:

Было хорошее функциональное состояние у ряда спортсменов. У нас в команде семь человек – большая команда достаточно. И индивидуальный подход здесь достаточно многогранный. Хочу сказать, что для всех специалистов по тренерской деятельности коучинг – это не только графики, количество подходов, повторений, лактат, биохимия, в первую очередь это люди. Это индивидуализация, отношение, общение, эмоциональный интеллект. И порой протокольные победы или поражения, они на всю жизнь. Юлия Силипицкая:

Не чувствуешь себя многодетным отцом, Дима? Дмитрий Лазовский:

Роман Павлович как товарищ, близкий человек, с которым можно пообщаться, поговорить и решить ряд рабочих вопросов. Юлия Силипицкая:

То есть это немаловажно, это один из составляющих факторов положительного результата, который складывается протокольно? Роман Синиченко

Да. Мы бы хорошо смотрелись на чемпионате Европы – боролись за самые высокие места Юлия Силипицкая:

Вы каким-то образом сравниваете международные результаты со своими? Роман Синиченко:

В эти сроки проходил чемпионат Европы в Ленцерхайде. По скорости мы не можем сравнить, можем сравнить по отставанию от пяти лидеров, например, в секундах. Я думаю, что мы бы хорошо смотрелись на чемпионате Европы. Мы бы там были в борьбе за самые высокие места. Юлия Силипицкая:

За пьедестал и все семеро?

Роман Синиченко:

Возможно, боролись бы, да. Юлия Силипицкая:

Есть возможность посмотреть молодежь. Насколько подрастает хорошая конкуренция нашим сборникам? Роман Синиченко:

В нашей команде Степан Данилов, Павел Белько, Иван Тулатин, Илья Овсеенко, каждый обладает каким-то своим элементом, качеством: то ли это стрелковая подготовка, то ли психологическая, функциональная. Отдельно кого-то я не выделю, они все молодцы. Юлия Силипицкая:

Они уже будут дополнять вашу нацкоманду. Так вы и увеличитесь почти вдвое? Роман Синиченко:

Они уже члены нашей команды. Мы их приняли, они с нами работают, все в порядке. Юлия Силипицкая:

Хватило конкуренции тебе на этих двух этапах? Дмитрий Лазовский:

Конечно, конкуренции хватило. У нас 10 человек – это те претенденты, которые борются стабильно за пьедестал. И показали гонки, что было много контактной борьбы. Что на первом, что на втором. Все друг друга локтями пихают, и конкуренции хватает. Юлия Силипицкая:

Как вы восстанавливаетесь? Роман Синиченко:

Первым делом анализировать, мне хочется получить цифры, и тогда я только смогу успокоиться. Невозможно сразу прийти и забыться. Юлия Силипицкая:

Цифры через сколько получают?

Роман Синиченко:

Быстро. Если нет апелляционного жюри, то 15 минут – и уже итоговые протоколы готовы. Юлия Силипицкая:

То есть агония была 15-минутная? Роман Синиченко:

Как отдыхаешь... Книгу можно почитать, музыку послушать. Юлия Силипицкая:

Чем зачитывался и кто снимал стресс? Автора хотелось бы узнать. Роман Синиченко:

Это Сенека. «Нравственные письма к Луцилию» сейчас у меня на первом месте. Юлия Силипицкая:

А как этим можно успокоиться? Роман Синиченко:

Это очень жизненно: сколько лет уже прошло, а насколько актуально. Я от этого поражаюсь, потому что каждое письмо, каждая страница цепляет. Был недавно случай. Мы с Антоном и Динарой завтракали и какую-то мысль произнесли за столом. После этого я прихожу в комнату, настраиваюсь на гонку, открываю определенную страницу и читаю определенные слова, которые мы только что проговорили. Я с этой книгой бегом к ним в комнату (мы с ними по соседству живем) и говорю: ребята, как это возможно, мы это проговорили, а здесь на страницах… Я поклонник «Ведьмака». Что читают лидеры белорусского биатлона? Юлия Силипицкая:

Димочка, а ты как стресс снимал? Дмитрий Лазовский:

Я поклонник «Ведьмака», у меня цель сейчас – прочесть всю сагу. Игры все проиграл, теперь хочется и книжку прочитать. Роман Павлович подкидывает книги. Юлия Силипицкая:

Что последнее подкинул? Дмитрий Лазовский:

«Внутренняя опора». Сейчас читаю тоже, очень интересная книга, достаточно жизненная. Юлия Силипицкая:

Пускай сезон еще не завершился, но мы уже понимаем. Цели на следующий сезон себе какие-то обрисовал?