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Пекин стал единственным городом в истории, который примет летние и зимние Игры

26 сентября 2021 21:03
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До Пекина остается 131 день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2022 году мультифорум стартует 4 февраля, ожидается приезд более четырех тысяч участников, которые выступят в семи видах спорта и разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.

Пекин стал единственным городом в истории, который примет летние и зимние Игры-1

Пекин стал единственным городом в истории, который примет летние и зимние Игры.

Пекин стал единственным городом в истории, который примет летние и зимние Игры-4

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане белорусы завоевали три награды, два золота и серебро. Причем опять отличились исключительно девушки. Медали наивысшей пробы у фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике и биатлонисток Надежды Скардино, Ирины Кривко (ныне Лещенко), Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой в эстафете. А Домрачева прихватила еще и серебро в масс-старте. Таким образом, Беларусь в медальном зачете заняла 15-е место из 92 стран.

# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Дарья Домрачева # Фотофакт

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