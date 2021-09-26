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Фигурное катание. Виктория Сафонова впервые завоевала бронзу на международном турнире в Германии

26 сентября 2021 20:52
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Новости Беларуси. Не за горами зимние Игры четырехлетия, которые примет Пекин. Но поедут туда лишь те, кто приобретет заветный билетик – олимпийскую лицензию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фигурное катание. Виктория Сафонова впервые завоевала бронзу на международном турнире в Германии-1

На международном турнире по фигурному катанию, олимпийской квалификации в немецком Оберстдорфе, Виктория Сафонова впервые завоевала бронзовую награду, а вместе с ней и путевку на предстоящие зимние Олимпийские игры – 2022.

Фигурное катание. Виктория Сафонова впервые завоевала бронзу на международном турнире в Германии-4

Тем временем в IIHF сменился президент. Им стал Люк Тардиф, канадец и француз одновременно. Не была бы эта новость яркой, если бы в предвыборной гонке не участвовал белорус. Наш Сергей Гончаров дошел до третьего раунда голосования.

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Люк Тардиф # Сергей Гончаров # Фотофакт

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