Фигурное катание. Виктория Сафонова впервые завоевала бронзу на международном турнире в Германии

Новости Беларуси. Не за горами зимние Игры четырехлетия, которые примет Пекин. Но поедут туда лишь те, кто приобретет заветный билетик – олимпийскую лицензию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На международном турнире по фигурному катанию, олимпийской квалификации в немецком Оберстдорфе, Виктория Сафонова впервые завоевала бронзовую награду, а вместе с ней и путевку на предстоящие зимние Олимпийские игры – 2022.