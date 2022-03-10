Паралимпийский комитет Беларуси: спортсмены, которые четыре года готовились – им просто взяли и плюнули в спину

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы направятся в Ханты-Мансийск, где пройдет альтернативный форум зимним Паралимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Пекина наша команда, это 12 человек, вернулась, так и не приступив к стартам. Международный паралимпийский комитет решил аннулировать заявку на участие белорусов и россиян.

Наши спортсмены оказались в роли заложников политической ситуации, а Международный паралимпийский комитет нарушил все принципы олимпизма. В результате белая Паралимпиада в Китае потеряла свою истинную ценность, ведь именно участие наших атлетов, которые являются действующими чемпионами и призерами, давала возможность форуму быть ярким, бескомпромиссным в конкуренции.

Александр Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:

Я человек, который никогда не занимался политикой, потому что есть люди, которые знают и умеют. Втаскивать, скажем так, Паралимпийский комитет Беларуси в это – я считаю, это в корне неправильно. Спортсмены, которые четыре года готовились, на которых потрачено немало средств, которые не видели своих семей и мало присутствовали дома – им просто взяли и плюнули в спину.