Прямой эфир

Паралимпийский комитет Беларуси: спортсмены, которые четыре года готовились – им просто взяли и плюнули в спину

10 марта 2022 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы направятся в Ханты-Мансийск, где пройдет альтернативный форум зимним Паралимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Пекина наша команда, это 12 человек, вернулась, так и не приступив к стартам. Международный паралимпийский комитет решил аннулировать заявку на участие белорусов и россиян.  

Паралимпийский комитет Беларуси: спортсмены, которые четыре года готовились – им просто взяли и плюнули в спину-1

Наши спортсмены оказались в роли заложников политической ситуации, а Международный паралимпийский комитет нарушил все принципы олимпизма. В результате белая Паралимпиада в Китае потеряла свою истинную ценность, ведь именно участие наших атлетов, которые являются действующими чемпионами и призерами, давала возможность форуму быть ярким, бескомпромиссным в конкуренции.  

Паралимпийский комитет Беларуси: спортсмены, которые четыре года готовились – им просто взяли и плюнули в спину-4

Александр Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:  
Я человек, который никогда не занимался политикой, потому что есть люди, которые знают и умеют. Втаскивать, скажем так, Паралимпийский комитет Беларуси в это – я считаю, это в корне неправильно. Спортсмены, которые четыре года готовились, на которых потрачено немало средств, которые не видели своих семей и мало присутствовали дома – им просто взяли и плюнули в спину.  

Паралимпийский комитет Беларуси: спортсмены, которые четыре года готовились – им просто взяли и плюнули в спину-7

Трехкратная паралимпийская чемпионка: «Я надеюсь, что трасса Ханты-Мансийска нас примет с достоинством и мы покажем все». Читайте здесь.

# Паралимпийские игры # Александр Шепель # Светлана Сахоненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси
10 марта 2022 10:27

Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси

Стартовал плей-офф ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Химик»
09 марта 2022 20:44

Стартовал плей-офф ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Химик»

«Матч был триллер». Младшие хоккеисты вступили в турнир «Золотая шайба»
09 марта 2022 20:27

«Матч был триллер». Младшие хоккеисты вступили в турнир «Золотая шайба»