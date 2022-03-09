Стартовал плей-офф ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Химик»

Новости Беларуси. 9 марта стартовал хоккейный плей-офф, сообщили в программе «СТВ-спорт». Дуэли на выбывание начинаются с четвертьфиналов. Серия продлится до четырех викторий одного из оппонентов.

В первый соревновательный день в расписании значились два противостояния. Действующий чемпион «Юность» принимал «Химик». Счет открыли хозяева уже на третьей минуте матча. Увеличить отрыв удалось на старте второй 20-минутки.