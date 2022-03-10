Трёхкратная паралимпийская чемпионка: «Я надеюсь, что трасса Ханты-Мансийска нас примет с достоинством и мы покажем всё»
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы направятся в Ханты-Мансийск, где пройдет альтернативный форум зимним Паралимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Пекина наша команда, это 12 человек, вернулась, так и не приступив к стартам. Международный паралимпийский комитет решил аннулировать заявку на участие белорусов и россиян.
Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Конечно, надо же все эмоции куда-то выплеснуть. Я надеюсь, что трасса Ханты-Мансийска нас примет с достоинством и мы покажем все. Все, на что мы готовились, на что мы способны. И я думаю, что повторим результат не хуже, чем был в Пхенчхане. Каждый из нас способен создать конкуренцию России на самом высоком уровне. То есть мы едем за золотыми медалями.
Альтернативный форум зимним Паралимпийским играм, девиз которого «Мы вместе. Спорт» пройдет в российском Ханты-Мансийске. С 16 по 21 марта там состоятся состязания на четырех спортивных объектах. Участники разыграют комплекты наград в шести видах спорта. Уже в ближайший понедельник, 14 марта, за медалями в Россию отправятся белорусы. В команде, помимо ребят, которые должны были выступать в Пекине, значатся и их ближайший резерв.
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