Трёхкратная паралимпийская чемпионка: «Я надеюсь, что трасса Ханты-Мансийска нас примет с достоинством и мы покажем всё»

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы направятся в Ханты-Мансийск, где пройдет альтернативный форум зимним Паралимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Пекина наша команда, это 12 человек, вернулась, так и не приступив к стартам. Международный паралимпийский комитет решил аннулировать заявку на участие белорусов и россиян.

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:

Конечно, надо же все эмоции куда-то выплеснуть. Я надеюсь, что трасса Ханты-Мансийска нас примет с достоинством и мы покажем все. Все, на что мы готовились, на что мы способны. И я думаю, что повторим результат не хуже, чем был в Пхенчхане. Каждый из нас способен создать конкуренцию России на самом высоком уровне. То есть мы едем за золотыми медалями.