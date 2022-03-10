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Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси

10 марта 2022 10:27
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Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по волейболу стали известны полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси-1

В одном из ответных матчей 1/4 спортсмены из гомельской «Энергии» на выезде второй раз обыграли брестский «Западный Буг». Хозяева площадки смогли выиграть два сета, но этого оказалось недостаточно, и викторию праздновали волейболисты из Гомеля со счетом 3:2.  

Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси-4

На следующей стадии турнира они сразятся с минским «Строителем». Во втором матче полуфинала солигорский «Шахтер» сыграет с «Легионом» из Обухово. Дуэли стартуют 19 марта.  

# Волейбол # Фотофакт

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