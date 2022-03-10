Волейбол. Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси

В одном из ответных матчей 1/4 спортсмены из гомельской «Энергии» на выезде второй раз обыграли брестский «Западный Буг». Хозяева площадки смогли выиграть два сета, но этого оказалось недостаточно, и викторию праздновали волейболисты из Гомеля со счетом 3:2.